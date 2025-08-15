Россияне атаковали дроном автомобиль в Сумской области, погиб мужчина

Утром 15 августа россияне атаковали дроном автомобиль в Великописаревской громаде Сумской области, погиб 73-летний водитель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

"Около 7:00 российский дрон атаковал автомобиль в селе Великописаревской громады. Погиб 73-летний водитель. Также поврежден медицинский автомобиль", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 августа вражескому удару подверглась автозаправочная станция на окраине Сумской громады.

