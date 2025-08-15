РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
452 0

Россияне атаковали дроном автомобиль в Сумской области, погиб мужчина

Оккупанты атаковали скорую на Сумщине

Утром 15 августа россияне атаковали дроном автомобиль в Великописаревской громаде Сумской области, погиб 73-летний водитель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

"Около 7:00 российский дрон атаковал автомобиль в селе Великописаревской громады. Погиб 73-летний водитель. Также поврежден медицинский автомобиль", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 августа вражескому удару подверглась автозаправочная станция на окраине Сумской громады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате удара БпЛА по Сумщине пострадал один человек, - ОВА

Автор: 

беспилотник (4101) Сумская область (3577) Ахтырский район (19) Великая Писаревка (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 