Росіяни атакували дроном автомобіль на Сумщині, загинув чоловік

Вранці 15 серпня росіяни атакували дроном автомобіль у Великописарівській громаді Сумської області, загинув 73-річний водій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько 7:00 російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади. Загинув 73-річний водій. Також пошкоджений медичний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 15 серпня ворожого удару зазнала автозаправна станція на околиці Сумської громади.

