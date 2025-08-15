УКР
Росіяни атакували дроном автомобіль на Сумщині, загинув чоловік

Окупанти атакували швидку на Сумщині

Вранці 15 серпня росіяни атакували дроном автомобіль у Великописарівській громаді Сумської області, загинув 73-річний водій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько 7:00 російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади. Загинув 73-річний водій. Також пошкоджений медичний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 15 серпня ворожого удару зазнала автозаправна станція на околиці Сумської громади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок удару БпЛА по Сумщині постраждала одна людина, - ОВА

