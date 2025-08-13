УКР
Внаслідок удару БпЛА по Сумщині постраждала одна людина, - ОВА

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

13 серпня 15:30 у Середино-Будській громаді Сумщини  внаслідок удару ворожого БпЛА постраждав місцевий житель.

Про це поінформував очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"У момент атаки 44-річний чоловік перебував на вулиці. Йому надали медичну допомогу, лікування проходить амбулаторно. Закликаю жителів прикордоння під час повітряної тривоги бути максимально обережними та перебувати в укриттях", - написав очільник адміністрації.

Читайте: Чоловік підірвався на міні на Сумщині: його госпіталізували

