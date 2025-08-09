УКР
Чоловік підірвався на міні на Сумщині: його госпіталізували

Сьогодні, 9 серпня, у Середино-Будській громаді на Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні.

Як зазначається, близько 16:00 66-річний місцевий житель наступив на міну, ймовірно ПФМ-1 "Лєпєсток".

"Чоловік отримав множинні поранення та був госпіталізований до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Жителів області закликають бути вкрай обережними, не наближатися до підозрілих предметів і суворо дотримуватися правил мінної безпеки.

