Чоловік підірвався на міні на Сумщині: його госпіталізували
Сьогодні, 9 серпня, у Середино-Будській громаді на Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, близько 16:00 66-річний місцевий житель наступив на міну, ймовірно ПФМ-1 "Лєпєсток".
"Чоловік отримав множинні поранення та був госпіталізований до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Жителів області закликають бути вкрай обережними, не наближатися до підозрілих предметів і суворо дотримуватися правил мінної безпеки.
