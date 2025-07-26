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Двоє чоловіків загинули внаслідок підриву на міні в Сумській області
В Есмані на Сумщині двоє чоловіків підірвалися на міні. Обоє загинули.
Про це повідомив голова Есманської громади Сергій Мінаков, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Два брати їхали на кладовище поставити пам'ятники родичам і підірвалися на міні. Двоє загиблих", - розповів посадовець.
Загиблим чоловікам було 50 та 55 років.
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