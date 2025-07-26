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Новини Підрив на міні
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Двоє чоловіків загинули внаслідок підриву на міні в Сумській області

міна

В Есмані на Сумщині двоє чоловіків підірвалися на міні. Обоє загинули.

Про це повідомив голова Есманської громади Сергій Мінаков, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Два брати їхали на кладовище поставити пам'ятники родичам і підірвалися на міні. Двоє загиблих", - розповів посадовець.

Загиблим чоловікам було 50 та 55 років.

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Сумська область (4061) міна (395) Шосткинський район (61) Есмань (4)


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