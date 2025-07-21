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Трактор підірвався на вибухівці на Харківщині: поранено водія
21 липня поблизу села Вербівка Балаклійської громади Харківської області стався вибух - підірвався трактор під час польових робіт.
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок вибуху невідомого предмету 29-річний тракторист зазнав серйозних травм. У стані середньої тяжкості його доставили до медзакладу", - зазначено у повідомленні.
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Nika Vesela
показати весь коментар21.07.2025 13:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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