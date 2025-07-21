Трактор підірвався на вибухівці на Харківщині: поранено водія

21 липня поблизу села Вербівка Балаклійської громади Харківської області стався вибух - підірвався трактор під час польових робіт.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вибуху невідомого предмету 29-річний тракторист зазнав серйозних травм. У стані середньої тяжкості його доставили до медзакладу", - зазначено у повідомленні.

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