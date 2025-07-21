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Трактор підірвався на вибухівці на Харківщині: поранено водія

дснс,міна

21 липня поблизу села Вербівка Балаклійської громади Харківської області стався вибух - підірвався трактор під час польових робіт.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вибуху невідомого предмету 29-річний тракторист зазнав серйозних травм. У стані середньої тяжкості його доставили до медзакладу", - зазначено у повідомленні.

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Автор: 

вибух (4567) Харків (5793) міна (394) Харківська область (1332) Харківський район (448)


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За урожай теж бій( Дякую землеробам, селянам, звичайним дачникам, що робите все можливе і не можливе аби в Україні був хліб і до хлібу. Богу і вам, тим хто нас захищає від рашистів варто всім дякувати і день і ніч🙏
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21.07.2025 13:50 Відповісти
 
 