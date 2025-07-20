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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Вибухи лунали у Павлограді на тлі атаки "шахедів"

вибухи, дим

Ввечері неділі, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області було чути вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, - повідомлялося о 21:55.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних дронів через Синельниківський район - курсом на Дніпро, Павлоград.

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Автор: 

вибух (4566) Павлоград (134) Шахед (1319) Дніпропетровська область (4038) Павлоградський район (37)


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