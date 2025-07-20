Вибухи лунали у Павлограді на тлі атаки "шахедів"
Ввечері неділі, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області було чути вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, - повідомлялося о 21:55.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних дронів через Синельниківський район - курсом на Дніпро, Павлоград.
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