Взрывы были слышны в Павлограде на фоне атаки "шахедов"
Вечером воскресенья, 20 июля, в Павлограде Днепропетровской области были слышны взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрыва, - сообщалось в 21:55.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов через Синельниковский район - курсом на Днепр, Павлоград.
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