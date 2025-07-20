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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Взрывы были слышны в Павлограде на фоне атаки "шахедов"

взрывы, дым

Вечером воскресенья, 20 июля, в Павлограде Днепропетровской области были слышны взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрыва, - сообщалось в 21:55.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов через Синельниковский район - курсом на Днепр, Павлоград.

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Автор: 

взрыв (6854) Павлоград (160) Шахед (1315) Днепропетровская область (4254) Павлоградский район (37)


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