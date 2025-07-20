В течение дня оккупанты атаковали четыре района Днепропетровщины: пострадали два человека, произошли пожары, повреждены дома
В течение дня воскресенья, 20 июля, российские захватчики атаковали четыре района Днепропетровской области - Никопольский, Павлоградский, Синельниковский и Криворожский. В результате обстрелов пострадали два человека.
Об этом в телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По Никопольщине враг применил дроны, артиллерию, бил из РСЗО "Град". Пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады. Пострадали два человека - 39-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они на амбулаторном лечении.
Горела сухая трава. Повреждена инфраструктура, частный дом и две машины.
По Павлоградскому району россияне ударили ракетой. Возник пожар, который уже погасили.
По Синельниковщине оккупанты били дронами, артиллерией и КАБами.
В Новопавловской громаде загорелась легковушка. В Великомихайловской горели поля с ячменем и пшеницей. Повреждены несколько частных домов. На одном из дворов огонь охватил крышу частного дома и хозяйственные постройки. В Межевской громаде задело газопровод.
Из-за вражеской атаки FPV-дроном в Грушевской громаде на Криворожье горела сухая трава.
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