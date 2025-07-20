Войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района. В Синельниковском районе повреждено фермерское хозяйство.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 20 июля войска РФ продолжали обстреливать Никопольщину Днепропетровской области, применяя дроны и артиллерию. Враг целился по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, из-за атаки РФ повреждены 6 частных домов, газопровод и линия электропередач. По уточненной информации, из-за попадания вражеского дрона, которое произошло вчера вечером, в Никополе горел гараж. Возгорание было потушено.

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Васильковскую громаду Синельниковского района враг атаковал БпЛА. Изуродовано фермерское хозяйство. Там возник пожар, его уже потушили. Огнем уничтожено зерно.

"По уточненным данным, в результате вчерашнего ракетного удара в этой громаде пострадали пять человек. Мужчина 70 лет в тяжелом состоянии. Еще один 71-летний пострадавший на амбулаторном лечении. Среди раненых также женщины 41 и 70 лет и 59-летний мужчина", - говорится в сообщении.

В Межевской громаде из-за атаки FPV-дронами задело инфраструктуру.

По обновленной информации, из-за массированной атаки на Павлоград, в городе, кроме учебного заведения и частного дома, повреждены 27 многоэтажек.