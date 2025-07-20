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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района. В Синельниковском районе повреждено фермерское хозяйство.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 20 июля войска РФ продолжали обстреливать Никопольщину Днепропетровской области, применяя дроны и артиллерию. Враг целился по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, из-за атаки РФ повреждены 6 частных домов, газопровод и линия электропередач. По уточненной информации, из-за попадания вражеского дрона, которое произошло вчера вечером, в Никополе горел гараж. Возгорание было потушено.

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Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела

Васильковскую громаду Синельниковского района враг атаковал БпЛА. Изуродовано фермерское хозяйство. Там возник пожар, его уже потушили. Огнем уничтожено зерно.

"По уточненным данным, в результате вчерашнего ракетного удара в этой громаде пострадали пять человек. Мужчина 70 лет в тяжелом состоянии. Еще один 71-летний пострадавший на амбулаторном лечении. Среди раненых также женщины 41 и 70 лет и 59-летний мужчина", - говорится в сообщении.

В Межевской громаде из-за атаки FPV-дронами задело инфраструктуру.

По обновленной информации, из-за массированной атаки на Павлоград, в городе, кроме учебного заведения и частного дома, повреждены 27 многоэтажек.

Автор: 

обстрел (28623) Никополь (1112) Днепропетровская область (4254) Никопольский район (333) Синельниковский район (137) Синельниково (2)


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