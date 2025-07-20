Війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольщини. На Синельниківщині пошкоджено фермерське господарство. ФОТОрепортаж

Вночі 20 липня війська РФ продовжували обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області, застосовуючи дрони й артилерію. Ворог цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, через атаку РФ пошкоджено 6 приватних будинків, газогін та лінію електропередач. За уточненою інформацією, через влучання ворожого дрону, яке сталося вчора надвечір, у Нікополі горів гараж. Загоряння приборкали.

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Васильківську громаду Синельниківщини ворог атакував БпЛА. Понівечено фермерське господарство. Там виникла пожежа, її вже загасили. Вогнем знищене зерно.

"За уточненими даними, внаслідок вчорашнього ракетного удару у цій громаді постраждали пʼятеро людей. Чоловік 70 років у важкому стані. Ще один 71-річний потерпілий на амбулаторному лікуванні. Серед поранених також жінки 41 і 70 років та 59-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

У Межівській громаді через атаку FPV-дронами зачепило інфраструктуру.

За оновленою інформацією, через масовану атаку на Павлоград, у місті, окрім навчального закладу і приватної оселі, пошкоджено 27 багатоповерхівок.