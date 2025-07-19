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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Війська РФ атакували Павлоград і два райони Дніпропетровщини: троє загиблих та шестеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 19 липня російські війська обстрілювали Павлоград, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Васильківській громаді Синельниківського району, окрім двох загиблих, є четверо постраждалих. Вони госпіталізовані.

Пожежу, що виникла через удар, ліквідували. А серед пошкодженого також каплиця, магазин та лінія електропередач.

Також дивіться: Війська РФ ударили ракетою по Синельниківщині: 2 людей загинули, пошкоджено амбулаторію, школу та будинки (оновлено). ФОТО

Обстріли Дніпропетровщини 19 липня

У Павлограді через масовану атаку, за уточненими даними, загинув 68-річний чоловік. Ще один, 24 років, постраждав. Він лікуватиметься амбулаторно.

Також дивіться: Масована атака РФ на Павлоград: пошкоджено 9 багатоповерхівок та навчальний заклад. ФОТОрепортаж

Нікопольщина протягом дня була під ударами БпЛА та артилерії. Потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська – міська та сільська – громади.

Постраждав 73-річний чоловік. Він госпіталізований.

Унаслідок ворожих атак понівечені 2 підприємства, соціальний та медичний заклади, зупинка транспорту, 3 приватні будинки, 4 господарські споруди, теплиця, трактор. Сталося кілька пожеж.

Обстріли Дніпропетровщини 19 липня
Обстріли Дніпропетровщини 19 липня
Обстріли Дніпропетровщини 19 липня
Обстріли Дніпропетровщини 19 липня

Автор: 

обстріл (29929) Павлоград (133) Дніпропетровська область (4036) Нікопольський район (336) Павлоградський район (34) Синельниківський район (136)


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Думаю, що *****. Захистив ЗАЕС, захистив і Павлоград.
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19.07.2025 18:55 Відповісти
Нияк не зрозумію сенс ціх доповідей лисаків та зе.Щоб що?Немає чім збивати,а йому не лячно?Нас це підбадьорює.
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19.07.2025 20:39 Відповісти
 
 