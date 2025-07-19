Війська РФ атакували Павлоград і два райони Дніпропетровщини: троє загиблих та шестеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 19 липня російські війська обстрілювали Павлоград, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Васильківській громаді Синельниківського району, окрім двох загиблих, є четверо постраждалих. Вони госпіталізовані.

Пожежу, що виникла через удар, ліквідували. А серед пошкодженого також каплиця, магазин та лінія електропередач.

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У Павлограді через масовану атаку, за уточненими даними, загинув 68-річний чоловік. Ще один, 24 років, постраждав. Він лікуватиметься амбулаторно.

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Нікопольщина протягом дня була під ударами БпЛА та артилерії. Потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська – міська та сільська – громади.

Постраждав 73-річний чоловік. Він госпіталізований.

Унаслідок ворожих атак понівечені 2 підприємства, соціальний та медичний заклади, зупинка транспорту, 3 приватні будинки, 4 господарські споруди, теплиця, трактор. Сталося кілька пожеж.







