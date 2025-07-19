Войска РФ атаковали Павлоград и два района Днепропетровщины: трое погибших и шестеро пострадавших. ФОТОрепортаж

В течение дня 19 июля российские войска обстреливали Павлоград, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Васильковской громаде Синельниковского района, кроме двух погибших, есть четверо пострадавших. Они госпитализированы.

Пожар, возникший из-за удара, ликвидировали. А среди поврежденного также - часовня, магазин и линия электропередач.

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В Павлограде из-за массированной атаки, по уточненным данным, погиб 68-летний мужчина. Еще один, 24 лет, пострадал. Он будет лечиться амбулаторно.

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Никопольщина в течение дня была под ударами БПЛА и артиллерии. Пострадали райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская - городская и сельская - громады.

Пострадал 73-летний мужчина. Он госпитализирован.

В результате вражеских атак повреждены 2 предприятия, социальное и медицинское учреждения, остановка транспорта, 3 частных дома, 4 хозяйственные постройки, теплица, трактор. Произошло несколько пожаров.







