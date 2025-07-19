РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8612 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
1 429 3

Войска РФ атаковали Павлоград и два района Днепропетровщины: трое погибших и шестеро пострадавших. ФОТОрепортаж

В течение дня 19 июля российские войска обстреливали Павлоград, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Васильковской громаде Синельниковского района, кроме двух погибших, есть четверо пострадавших. Они госпитализированы.

Пожар, возникший из-за удара, ликвидировали. А среди поврежденного также - часовня, магазин и линия электропередач.

Также смотрите: Войска РФ ударили ракетой по Синельниковщине: 2 человека погибли, повреждены амбулатория, школа и дома (обновлено). ФОТО

Обстрелы Днепропетровской области 19 июля

В Павлограде из-за массированной атаки, по уточненным данным, погиб 68-летний мужчина. Еще один, 24 лет, пострадал. Он будет лечиться амбулаторно.

Также смотрите: Массированная атака РФ на Павлоград: повреждены 9 многоэтажек и учебное заведение. ФОТОрепортаж

Никопольщина в течение дня была под ударами БПЛА и артиллерии. Пострадали райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская - городская и сельская - громады.

Пострадал 73-летний мужчина. Он госпитализирован.

В результате вражеских атак повреждены 2 предприятия, социальное и медицинское учреждения, остановка транспорта, 3 частных дома, 4 хозяйственные постройки, теплица, трактор. Произошло несколько пожаров.

Обстрелы Днепропетровской области 19 июля
Обстрелы Днепропетровской области 19 июля
Обстрелы Днепропетровской области 19 июля
Обстрелы Днепропетровской области 19 июля

Автор: 

обстрел (28604) Павлоград (155) Днепропетровская область (4250) Никопольский район (333) Павлоградский район (36) Синельниковский район (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю, що *****. Захистив ЗАЕС, захистив і Павлоград.
показать весь комментарий
19.07.2025 18:55 Ответить
Нияк не зрозумію сенс ціх доповідей лисаків та зе.Щоб що?Немає чім збивати,а йому не лячно?Нас це підбадьорює.
показать весь комментарий
19.07.2025 20:39 Ответить
 
 