Войска РФ нанесли ракетный удар по Синельниковскому району: 2 человека погибли, повреждены амбулатория, школа и дома

Днем 19 июля 2025 года войска РФ ударили ракетой по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, разбиты амбулатория, школа и учреждение культуры. Изуродованы частные дома. Загорелись авто.

"К сожалению, есть и погибшие. По предварительной информации, их двое. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: два человека погибли, 13 - ранены, повреждены дома, школа, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Последствия атаки уточняются.

Как сообщалось, враг ночью массированно атаковал Павлоград на Днепропетровщине: целился ракетами и беспилотниками.