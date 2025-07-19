Войска РФ нанесли ракетный удар по Синельниковскому району: 2 человека погибли, повреждены амбулатория, школа и дома
Днем 19 июля 2025 года войска РФ ударили ракетой по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, разбиты амбулатория, школа и учреждение культуры. Изуродованы частные дома. Загорелись авто.
"К сожалению, есть и погибшие. По предварительной информации, их двое. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Последствия атаки уточняются.
Как сообщалось, враг ночью массированно атаковал Павлоград на Днепропетровщине: целился ракетами и беспилотниками.
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Владимир #594971
показать весь комментарий19.07.2025 13:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий19.07.2025 14:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Антип61
показать весь комментарий19.07.2025 15:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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