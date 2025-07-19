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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Синельниковскому району: 2 человека погибли, повреждены амбулатория, школа и дома

Днем 19 июля 2025 года войска РФ ударили ракетой по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, разбиты амбулатория, школа и учреждение культуры. Изуродованы частные дома. Загорелись авто.

"К сожалению, есть и погибшие. По предварительной информации, их двое. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: два человека погибли, 13 - ранены, повреждены дома, школа, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Последствия атаки уточняются.

Как сообщалось, враг ночью массированно атаковал Павлоград на Днепропетровщине: целился ракетами и беспилотниками.

Автор: 

ракеты (3662) Днепропетровская область (4250) Синельниковский район (134) Василевка (1)


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Тваринокацапи прокляті.
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19.07.2025 13:41 Ответить
Гіперзвук Зеленського "Потужний піструн" (довгий) вже вилітає на Москву.
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19.07.2025 14:50 Ответить
Проїзжав там сьогодні. Від вибухової хвилі купа вікон повилітала. (до речі, непроклеєні стрічками, частина населення все ще рослабляється). Там ще по шосе в лісі прилетіло, рух утруднений.
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19.07.2025 15:04 Ответить
 
 