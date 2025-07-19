Враг ночью массированно атаковал Павлоград на Донетчине: целил ракетами и беспилотниками

Уже более 10 часов продолжается воздушная тревога в Павлограде и районе. Враг совершил самую массовую атаку на город. Взрывы раздавались в течение ночи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате российской атаки побиты пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания. Информация уточняется.

Вечером 18 июля россияне также атаковали Днепропетровскую область ракетами. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине побиты 2 частных дома.

По Никопольщине агрессор целился FPV-дронами и артиллерией. Бил по Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Поврежден микроавтобус.

По уточненной информации, из-за атаки на Марганецкую громаду, которая произошла вчера вечером, пострадал 57-летний мужчина.

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