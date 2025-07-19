РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7790 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
1 746 3

Враг ночью массированно атаковал Павлоград на Донетчине: целил ракетами и беспилотниками

Поврежден многоэтажный дом в Павлограде

Уже более 10 часов продолжается воздушная тревога в Павлограде и районе. Враг совершил самую массовую атаку на город. Взрывы раздавались в течение ночи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате российской атаки побиты пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания. Информация уточняется.

Вечером 18 июля россияне также атаковали Днепропетровскую область ракетами. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине побиты 2 частных дома.

По Никопольщине агрессор целился FPV-дронами и артиллерией. Бил по Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Поврежден микроавтобус.

По уточненной информации, из-за атаки на Марганецкую громаду, которая произошла вчера вечером, пострадал 57-летний мужчина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: два человека погибли, 13 - ранены, повреждены дома, школа, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4476) обстрел (28604) Павлоград (155) Днепропетровская область (4250) Днепровский район (133) Никопольский район (331) Павлоградский район (34) Синельниковский район (134)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чують гади безкарність і вбивають й руйнують нас.
показать весь комментарий
19.07.2025 09:08 Ответить
Так, відчувають безкарність і нашу не підготовку до війни, бо нарід 73% дав булаву і одобрямс Боневтіку готуватися до "Великого крадівництва", куди закопав до 500 мільярлдів гривень. На ці гроші можна було побудувати свою систему ППО і свої ракети і в кожне місто по декілька укриттів для людей. А так половина українців сидять по домівках і моляться Богу, щоб він їх захистив.
показать весь комментарий
19.07.2025 09:57 Ответить
Може час павлоградцям гнати в шию москворотих ждунів які наводять ракети та чекають срускій мір?
показать весь комментарий
19.07.2025 10:31 Ответить
 
 