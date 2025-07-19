Ворог вночі масовано атакував Павлоград на Дніпропетровщині: цілив ракетами та безпілотниками

Вже понад 10 годин триває повітряна тривога у Павлограді та районі. Ворог здійснив наймасовішу атаку на місто. Вибухи лунали протягом ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок російської атаки понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання. Інформація уточнюється.

Ввечері 18 липня росіяни також атакували Дніпропетровщину ракетами. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині понівечені 2 приватні будинки.

По Нікопольщині агресор цілив FPV-дронами та артилерією. Бив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджений мікроавтобус.

За уточненою інформацією, через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір, постраждав 57-річний чоловік.

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