Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: дві людини загинули, 13 - поранені, пошкоджено будинки, школу, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 18 липня російські війська завдавали ударів по Кам’янському, Павлоградському, Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.
Про наслідки російських атак розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, за уточненою інформацією, у Кам’янському районі постраждали 12 осіб, двоє людей, на жаль, загинули.
Унаслідок атаки понівечені кілька адмінбудівель, школа, 5 приватних будинків, господарська споруда, 4 магазини, інфраструктура. 9 машин пошкоджені, 4 – знищені.
Під атаку ворожих БпЛА потрапив і Павлоградський район. Поранено чоловіка. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували.
Крім того, вибухи також лунали на Нікопольщині. Туди агресор спрямував безпілотники, бив артилерією. Тероризував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади.
Побиті 5 приватних осель, господарська споруда, гараж і авто. Зачепило лінії електропередач та газогін.
У Синельниківському районі росіяни влучили FPV-дроном по Межівській громаді. Зайнявся приватний будинок. Вогонь загасили.
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