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Двоє загиблих та 8 поранених: наслідки удару РФ по Кам’янському району Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська атакували Кам'янський район Дніпропетровщини. Загинули 2 людини. Попередньо, 8 осіб поранено.
Наслідки ворожого удару оприлюднила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Пошкоджені адмінбудівлі, торговий об’єкт, приватні житлові будинки й транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, удару було завдано вранці, 18 липня.
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Назар Проскуряков #472274
показати весь коментар18.07.2025 12:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар18.07.2025 12:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владимир #594971
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Федір Сидоренко
показати весь коментар18.07.2025 13:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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