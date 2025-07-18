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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Двоє загиблих та 8 поранених: наслідки удару РФ по Кам’янському району Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували Кам'янський район Дніпропетровщини. Загинули 2 людини. Попередньо, 8 осіб поранено.

Наслідки ворожого удару оприлюднила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Пошкоджені адмінбудівлі, торговий об’єкт, приватні житлові будинки й транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, удару було завдано вранці, 18 липня.

Читайте: Росіяни атакували дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі

Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки
Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки
Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки
Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки
Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки
Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки

Автор: 

обстріл (29906) Дніпропетровська область (4025) Кам’янський район (13)


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Смерть маскалям.
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18.07.2025 12:02 Відповісти
бідні люди...
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18.07.2025 12:05 Відповісти
Здохни ***** разом зкацапами,усіма,зовсім.
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18.07.2025 12:16 Відповісти
прилетіло в адмінбудівлю з назвою з трьох букв
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18.07.2025 13:14 Відповісти
 
 