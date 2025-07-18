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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атаки безпіотників на Дніпропетровщину
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Рашисти вдарили БпЛА по Кам’янському району Дніпропетровщини. Двоє загиблих (оновлено)

Обстріл Кам’янського району Дніпропетровщини

Російські окупаційні війська завдали удару по Кам’янському району Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Через атаку росіян на Кам’янський район, попередньо, є загиблі і постраждалі", - додав він.

Наразі з'ясовують деталі ворожого удару.

"У Кам’янському районі – двоє загиблих. Чоловік та жінка. На місці атаки виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки", - зазначив очільник області.

Читайте: Ворог атакував дроном Родинське та авіабомбами Костянтинівку: загинула жінка, ще четверо дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29906) Дніпропетровська область (4025) Кам’янський район (13)


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Кацапопідараси прокляті.
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18.07.2025 10:15 Відповісти
Варвари не припиняють воювати з мирним населенням ,це злочина терористична орда.
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18.07.2025 11:04 Відповісти
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18.07.2025 11:27 Відповісти
 
 