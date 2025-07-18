Рашисти вдарили БпЛА по Кам’янському району Дніпропетровщини. Двоє загиблих (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали удару по Кам’янському району Дніпропетровщини.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Через атаку росіян на Кам’янський район, попередньо, є загиблі і постраждалі", - додав він.
Наразі з'ясовують деталі ворожого удару.
"У Кам’янському районі – двоє загиблих. Чоловік та жінка. На місці атаки виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки", - зазначив очільник області.
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Владимир #594971
показати весь коментар18.07.2025 10:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар18.07.2025 11:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар18.07.2025 11:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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