Рашисты нанесли удар БПЛА по Каменскому району Днепропетровщины. Двое погибших (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар по Каменскому району Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за атаки россиян на Каменский район, предварительно, есть погибшие и пострадавшие", - добавил он.

Сейчас выясняют детали вражеского удара.

"В Каменском районе – двое погибших. Мужчина и женщина. На месте атаки возник пожар. Повреждены админздания, магазин, частные дома", - отметил глава области.

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