Рашисты нанесли удар БПЛА по Каменскому району Днепропетровщины. Двое погибших (обновлено)
Российские оккупационные войска нанесли удар по Каменскому району Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за атаки россиян на Каменский район, предварительно, есть погибшие и пострадавшие", - добавил он.
Сейчас выясняют детали вражеского удара.
"В Каменском районе – двое погибших. Мужчина и женщина. На месте атаки возник пожар. Повреждены админздания, магазин, частные дома", - отметил глава области.
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Владимир #594971
показать весь комментарий18.07.2025 10:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий18.07.2025 11:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий18.07.2025 11:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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