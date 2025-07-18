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Новости Обстрелы Днепропетровщины Атака беспилотников на Днепропетровщину
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Рашисты нанесли удар БПЛА по Каменскому району Днепропетровщины. Двое погибших (обновлено)

Обстрел Каменского района Днепропетровской области

Российские оккупационные войска нанесли удар по Каменскому району Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за атаки россиян на Каменский район, предварительно, есть погибшие и пострадавшие", - добавил он.

Сейчас выясняют детали вражеского удара.

"В Каменском районе – двое погибших. Мужчина и женщина. На месте атаки возник пожар. Повреждены админздания, магазин, частные дома", - отметил глава области.

Читайте: Враг атаковал дроном Родинское и авиабомбами Константиновку: погибла женщина, еще четверо получили ранения. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28582) Днепропетровская область (4243) Каменский район (12)


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Кацапопідараси прокляті.
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18.07.2025 10:15 Ответить
Варвари не припиняють воювати з мирним населенням ,це злочина терористична орда.
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18.07.2025 11:04 Ответить
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18.07.2025 11:27 Ответить
 
 