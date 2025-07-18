Росіяни атакували дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі

Вночі 18 липня російська армія вдарила безпілотниками по Вербківській і Богданівській громадах Павлоградського району Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Загинув 52-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким.

Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки понівечене транспортне підприємство. Виникла пожежа, її загасили.

Під ударом БпЛА була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. Полум'я вже приборкали.

По Нікополю агресор поцілив FPV-дроном. Наслідки з'ясовуються.

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