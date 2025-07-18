Росіяни атакували дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі
Вночі 18 липня російська армія вдарила безпілотниками по Вербківській і Богданівській громадах Павлоградського району Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Загинув 52-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким.
Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російської атаки понівечене транспортне підприємство. Виникла пожежа, її загасили.
Під ударом БпЛА була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. Полум'я вже приборкали.
По Нікополю агресор поцілив FPV-дроном. Наслідки з'ясовуються.
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