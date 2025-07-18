Россияне атаковали две громады Днепропетровщины, есть погибший и пострадавшие
Ночью 18 июля российская армия ударила беспилотниками по Вербковской и Богдановской громадам Павлоградского района Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
"Погиб 52-летний мужчина. Соболезнования родным и близким.
Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
В результате российской атаки изуродовано транспортное предприятие. Возник пожар, его потушили.
Под ударом БпЛА была и Роздорская громада Синельниковского района. Там также произошло возгорание. Огонь уничтожил и повредил транспортные средства. Пламя уже укротили.
По Никополю агрессор попал FPV-дроном. Последствия выясняются.
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