Два человека пострадали вследствие российских обстрелов Днепропетровщины - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

17 июля вследствиие российских ударов по Днепропетровщине пострадали 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Кривом Роге из-за утренней атаки БпЛА, по уточненной информации, повреждены админздания, музей, магазин и частный дом.

"Никопольщина страдала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Противник попал по райцентру, Покровской и Марганецкой громадах", - написал руководитель администрации.

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Пострадала 85-летняя женщина. Поправляться будет дома. Изуродованы два частных дома. В одном из них произошел пожар. Горела и сухая трава. Огонь спасатели потушили.

По Новопавловской и Великомихайловской громадам Синельниковского района агрессор ударил КАБами. Пострадал 53-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Какой ущерб нанес враг, уточняется.

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