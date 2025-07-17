Два человека пострадали вследствие российских обстрелов Днепропетровщины - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
17 июля вследствиие российских ударов по Днепропетровщине пострадали 2 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в Кривом Роге из-за утренней атаки БпЛА, по уточненной информации, повреждены админздания, музей, магазин и частный дом.
"Никопольщина страдала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Противник попал по райцентру, Покровской и Марганецкой громадах", - написал руководитель администрации.
Пострадала 85-летняя женщина. Поправляться будет дома. Изуродованы два частных дома. В одном из них произошел пожар. Горела и сухая трава. Огонь спасатели потушили.
По Новопавловской и Великомихайловской громадам Синельниковского района агрессор ударил КАБами. Пострадал 53-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Какой ущерб нанес враг, уточняется.
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