Враг массированно атаковал Днепр: один человек погиб, еще пятеро - пострадали

В ночь на 17 июля российская оккупационная армия атакует Днепр беспилотниками типа Shahed.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них - в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший будет поправляться дома. Возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия", - говорится в сообщении.

Также под вражеским огнем оказался Днепровский район: громко было в Солонянской и Слобожанской громадах.

В результате российской атаки повреждены хозяйственная постройка и теплица.

По Никопольщине враг бил FPV-дронами и из РСЗО "Град". Сбросил боеприпас с БПЛА. Пострадали сам Никополь и Марганецкая громада.

"Пострадали 5 человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний юноша лечиться будет дома. Загорелось авто. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка", - рассказал Лысак.

По Межевской громаде Синельниковского района агрессор попал FPV-дронами. Повреждена инфраструктура.

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