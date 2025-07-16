Россияне атаковали два района Днепропетровщины: одна погибшая и пять раненых, повреждены дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 16 июля российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть погибшие, раненые и разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, российская армия весь день атаковала Никопольщину, применяя артиллерию и беспилотники. Под вражеским ударом были Никополь, Покровская, Червоногригорьевская, Мировская громады.
"К сожалению, погибла 69-летняя женщина. Искренние соболезнования родным. Пять человек пострадали", - говорится в сообщении.
Кроме того, вследствие атаки повреждены 2 пятиэтажки, более 20 частных домов, 10 хозяйственных построек, здание, которое не эксплуатируется, гражданская инфраструктура. Изуродованы авто и гараж. Задело газопроводы и линии электропередач. Произошло несколько пожаров.
В Синельниковском районе агрессор ударил КАБами по Великомихайловской и Новопавловской громадам. Последствия уточняются.
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