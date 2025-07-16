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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали два района Днепропетровщины: одна погибшая и пять раненых, повреждены дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 16 июля российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть погибшие, раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, российская армия весь день атаковала Никопольщину, применяя артиллерию и беспилотники. Под вражеским ударом были Никополь, Покровская, Червоногригорьевская, Мировская громады.

"К сожалению, погибла 69-летняя женщина. Искренние соболезнования родным. Пять человек пострадали", - говорится в сообщении.

Кроме того, вследствие атаки повреждены 2 пятиэтажки, более 20 частных домов, 10 хозяйственных построек, здание, которое не эксплуатируется, гражданская инфраструктура. Изуродованы авто и гараж. Задело газопроводы и линии электропередач. Произошло несколько пожаров.

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В Синельниковском районе агрессор ударил КАБами по Великомихайловской и Новопавловской громадам. Последствия уточняются.

Атаки РФ на Днепропетровскую область 16 июля
Атаки РФ на Днепропетровскую область 16 июля
Атаки РФ на Днепропетровскую область 16 июля
Атаки РФ на Днепропетровскую область 16 июля
Атаки РФ на Днепропетровскую область 16 июля
Атаки РФ на Днепропетровскую область 16 июля
Атаки РФ на Днепропетровскую область 16 июля
Атаки РФ на Днепропетровскую область 16 июля
Атаки РФ на Днепропетровскую область 16 июля
Атаки РФ на Днепропетровскую область 16 июля

Автор: 

обстрел (28552) Никополь (1107) Днепропетровская область (4230) Никопольский район (326) Синельниковский район (129)


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