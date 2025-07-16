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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: одна загибла і п’ятеро поранених, пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 16 липня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загибла, поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, російська армія увесь день атакувала Нікопольщину, застосовуючи артилерію і безпілотники. Під ворожим ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади.

"На жаль, загинула 69-річна жінка. Щирі співчуття рідним. П’ятеро людей постраждали", - йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, понад 20 приватних будинків, 10 господарських споруд, будівля, що не експлуатується, цивільна інфраструктура. Понівечені авто і гараж. Зачепило газогони та лінії електропередач. Сталося кілька пожеж.

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У Синельниківському районі агресор вгатив КАБами по Великомихайлівській та Новопавлівській громадах. Наслідки уточнюються.

Атаки РФ на Дніпропетровщину 16 липня
Атаки РФ на Дніпропетровщину 16 липня
Атаки РФ на Дніпропетровщину 16 липня
Атаки РФ на Дніпропетровщину 16 липня
Атаки РФ на Дніпропетровщину 16 липня
Атаки РФ на Дніпропетровщину 16 липня
Атаки РФ на Дніпропетровщину 16 липня
Атаки РФ на Дніпропетровщину 16 липня
Атаки РФ на Дніпропетровщину 16 липня
Атаки РФ на Дніпропетровщину 16 липня

Автор: 

обстріл (29876) Нікополь (1276) Дніпропетровська область (4012) Нікопольський район (329) Синельниківський район (129)


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Ти абстрелівай Москву, Зеленской. А нет, уже не абстрелівай. Як каже американський рюрік Трамп. Він тіпа не знає, що у зеленого дебіла ракет нема. Так пріятнєє вказувать зеленому банкруту на його нікчємність.
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16.07.2025 19:27 Відповісти
 
 