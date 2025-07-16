Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: одна загибла і п’ятеро поранених, пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 16 липня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загибла, поранені та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, російська армія увесь день атакувала Нікопольщину, застосовуючи артилерію і безпілотники. Під ворожим ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади.
"На жаль, загинула 69-річна жінка. Щирі співчуття рідним. П’ятеро людей постраждали", - йдеться в повідомленні.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, понад 20 приватних будинків, 10 господарських споруд, будівля, що не експлуатується, цивільна інфраструктура. Понівечені авто і гараж. Зачепило газогони та лінії електропередач. Сталося кілька пожеж.
У Синельниківському районі агресор вгатив КАБами по Великомихайлівській та Новопавлівській громадах. Наслідки уточнюються.
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