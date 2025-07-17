Ворог масовано атакував Дніпро: одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали

У ніч на 17 липня російська окупаційна армія атакує Дніпро безпілотниками типу Shahed.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них – у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома. Виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства", - йдеться в повдіомленні.

Також під ворожим вогнем опинився Дніпровський район: гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах.

Внаслідок російської атаки понівечені господарська споруда і теплиця.

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами та з РСЗВ "Град". Скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада.

"Постраждали 5 людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда", - розповів Лисак.

По Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив FPV-дронами. Пошкоджена інфраструктура.

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