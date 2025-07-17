Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж
17 липня внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області постраждали 2 людини.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в Кривому Розі через ранкову атаку БпЛА, за уточненою інформацією, пошкоджені адмінбудівлі, музей, магазин і приватна оселя.
"Нікопольщина потерпала від ударів FPV-дронами та артилерією. Противник поцілив по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах", - написав керівник адміністрації.
Постраждала 85-річна жінка. Оговтуватися буде вдома. Понівечені два приватні будинки. В одному з них сталася пожежа. Горіла і суха трава. Вогонь рятувальники приборкали.
По Новопавлівській та Великомихайлівській громадах Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Постраждав 53-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Яких збитків завдав ворог, уточнюється.
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