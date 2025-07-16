Окупанти вдарили дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу у Нікополі: постраждали три співробітники ДСНС та двоє цивільних. ФОТОрепортаж

У понеділок, 16 липня, у Нікополі Дніпропетровської області внаслідок влучання ворожого дрону постраждали три рятувальники та двоє цивільних людей.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник", - сказано в повідомленні.

Через атаку російських окупантів три співробітника ДСНС дістали травми, їх госпіталізовано до лікарні.

Також постраждали двоє цивільних - чоловік та жінка.

Повідомляється, що пожежу на площі 6 кв.м було ліквідовано.

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