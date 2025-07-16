Оккупанты ударили дроном по спасателям, которые ликвидировали пожар в Никополе: пострадали три сотрудника ГСЧС и двое гражданских. ФОТОрепортаж
В понедельник, 16 июля, в Никополе Днепропетровской области в результате попадания вражеского дрона пострадали три спасателя и двое гражданских людей.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером в результате вражеского удара FPV-дроном по городу Никополь загорелся грузовой автомобиль. Во время ликвидации последствий атаки, враг повторно нанес удар по спасателям, применив беспилотник", - сказано в сообщении.
Из-за атаки российских оккупантов три сотрудника ГСЧС получили травмы, они госпитализированы в больницу.
Также пострадали двое гражданских - мужчина и женщина.
Сообщается, что пожар на площади 6 кв.м был ликвидирован.
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