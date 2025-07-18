Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: два человека погибли, 13 - ранены, повреждены дома, школа, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 18 июля российские войска наносили удары по Каменскому, Павлоградскому, Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области.

О последствиях российских атак рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по уточненной информации, в Каменском районе пострадали 12 человек, два человека, к сожалению, погибли.



Вследствие атаки изуродованы несколько админзданий, школа, 5 частных домов, хозяйственная постройка, 4 магазина, инфраструктура. 9 машин повреждены, 4 - уничтожены.

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Под атаку вражеских БпЛА попал и Павлоградский район. Ранен мужчина. Есть повреждения на территории транспортного предприятия. Возник пожар, его ликвидировали.



Кроме того, взрывы также раздавались на Никопольщине. Туда агрессор направил беспилотники, бил артиллерией. Терроризировал Никополь, Марганецкую, Покровскую, Мировскую, Червоногригорьевскую громады.



Избиты 5 частных домов, хозяйственная постройка, гараж и авто. Задело линии электропередач и газопровод.

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В Синельниковском районе россияне попали FPV-дроном по Межевской громаде. Загорелся частный дом. Огонь потушили.











