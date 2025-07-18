Двое погибших и 8 раненых: последствия удара РФ по Каменскому району Днепропетровщины. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска атаковали Каменский район Днепропетровской области. Погибли 2 человека. Предварительно, 8 человек ранены.
Последствия вражеского удара обнародовала пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Возник пожар, который спасатели ликвидировали. Повреждены админздания, торговый объект, частные жилые дома и транспортные средства", - говорится в сообщении.
Напомним, удар был нанесен утром, 18 июля.
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Назар Проскуряков #472274
показать весь комментарий18.07.2025 12:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Hanka Panyanka
показать весь комментарий18.07.2025 12:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир #594971
показать весь комментарий18.07.2025 12:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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