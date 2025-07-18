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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Двое погибших и 8 раненых: последствия удара РФ по Каменскому району Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска атаковали Каменский район Днепропетровской области. Погибли 2 человека. Предварительно, 8 человек ранены.

Последствия вражеского удара обнародовала пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Возник пожар, который спасатели ликвидировали. Повреждены админздания, торговый объект, частные жилые дома и транспортные средства", - говорится в сообщении.

Напомним, удар был нанесен утром, 18 июля.

Читайте: Россияне атаковали две громады Днепропетровщины, есть погибший и пострадавшие

Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки
Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки
Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки
Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки
Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки
Удар по Кам'янському району Дніпропетровщини Наслідки

Автор: 

обстрел (28582) Днепропетровская область (4243) Каменский район (12)


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Смерть маскалям.
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18.07.2025 12:02 Ответить
бідні люди...
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18.07.2025 12:05 Ответить
Здохни ***** разом зкацапами,усіма,зовсім.
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18.07.2025 12:16 Ответить
 
 