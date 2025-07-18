Россия во второй раз за сутки обстреляла локомотив с гражданским грузом на Приднепровской железной дороге. ФОТО
18 июля российские войска второй раз за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня россияне второй раз за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз. Это спланированный террор против гражданской логистики, а также железнодорожников", - написал Ермак.
Он отметил, что Россия не намерена завершать войну, поэтому ее следует остановить экономически и путем уничтожения ее военно-промышленного комплекса.
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