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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россия во второй раз за сутки обстреляла локомотив с гражданским грузом на Приднепровской железной дороге. ФОТО

18 июля российские войска второй раз за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Россия во второй раз за сутки атаковала локомотив с гражданским грузом

"Сегодня россияне второй раз за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз. Это спланированный террор против гражданской логистики, а также железнодорожников", - написал Ермак.

Он отметил, что Россия не намерена завершать войну, поэтому ее следует остановить экономически и путем уничтожения ее военно-промышленного комплекса.

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Автор: 

железная дорога (1419) обстрел (28582) Днепропетровская область (4243)


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Топ комментарии
+3
Коригувальників московських, що оповіщують окупантів про рух на залізниці, треба вішати, а не фіксувати їх для обліку!!
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18.07.2025 14:15 Ответить
+2
Якби сповіщували про рух - кацапи атакували б військові вантажі. А так вони атакують все підряд. Для цього розкладу не потрібно. А розвіддрони у них там висять регулярно.
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18.07.2025 14:39 Ответить
+1
Дєрьмак суворо пальцем погрозив.
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18.07.2025 14:17 Ответить
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Коригувальників московських, що оповіщують окупантів про рух на залізниці, треба вішати, а не фіксувати їх для обліку!!
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18.07.2025 14:15 Ответить
Так. Стовпів, на залізниці, на всіх вистачить.
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18.07.2025 14:24 Ответить
Потрібно оснащувати локомотиви засобами РЕБ та протидії ворожим дронам. Це скорше за все дрон з наведенням, можливо зі ШІ, потрібно ставити засоби лазерної засвітки відеокамер дронів.
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18.07.2025 14:40 Ответить
Багато чого потрібно, але... хто це буде робити? Нинішня ЗЕвлада? Та їй пох, вони думками вже на своїх закордонах.
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18.07.2025 14:46 Ответить
Ага! зараз найнай зніме відосік і розкаже, що то нехай Укрзалізниця організовує власну ППО. Ну ж не найнай тим має займатись, не царська то справа. А тим більше не дЄрмак...
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18.07.2025 14:51 Ответить
Якби сповіщували про рух - кацапи атакували б військові вантажі. А так вони атакують все підряд. Для цього розкладу не потрібно. А розвіддрони у них там висять регулярно.
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18.07.2025 14:39 Ответить
Дєрьмак суворо пальцем погрозив.
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18.07.2025 14:17 Ответить
А скільки ми знищили локомотивів у відповідь?
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18.07.2025 14:24 Ответить
Новини почитай. Ми перші почали по локомотивах бити, але з військовими вантажами.
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18.07.2025 14:40 Ответить
Я говорив про відповідь на цю атаку.
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18.07.2025 15:30 Ответить
Дермаку геть нема чим занятися?
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18.07.2025 14:26 Ответить
У кацапів щось нове. Пілотований важкий дрон на великі відстані
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18.07.2025 14:26 Ответить
капець...
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18.07.2025 14:38 Ответить
 
 