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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росія вдруге за добу обстріляла локомотив із цивільним вантажем на Придніпровській залізниці. ФОТО

18 липня російські війська вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Росія вдруге за добу атакувала локомотив із цивільним вантажем

"Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників", - написав Єрмак.

Він наголосив, що Росія не має наміру завершувати війну, тому її слід зупинити економічно та шляхом знищення її військово-промислового комплексу.

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Автор: 

залізниця (1539) обстріл (29906) Дніпропетровська область (4025)


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Топ коментарі
+4
Коригувальників московських, що оповіщують окупантів про рух на залізниці, треба вішати, а не фіксувати їх для обліку!!
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18.07.2025 14:15 Відповісти
+2
Якби сповіщували про рух - кацапи атакували б військові вантажі. А так вони атакують все підряд. Для цього розкладу не потрібно. А розвіддрони у них там висять регулярно.
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18.07.2025 14:39 Відповісти
+1
Дєрьмак суворо пальцем погрозив.
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18.07.2025 14:17 Відповісти
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Коригувальників московських, що оповіщують окупантів про рух на залізниці, треба вішати, а не фіксувати їх для обліку!!
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18.07.2025 14:15 Відповісти
Так. Стовпів, на залізниці, на всіх вистачить.
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18.07.2025 14:24 Відповісти
Потрібно оснащувати локомотиви засобами РЕБ та протидії ворожим дронам. Це скорше за все дрон з наведенням, можливо зі ШІ, потрібно ставити засоби лазерної засвітки відеокамер дронів.
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18.07.2025 14:40 Відповісти
Багато чого потрібно, але... хто це буде робити? Нинішня ЗЕвлада? Та їй пох, вони думками вже на своїх закордонах.
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18.07.2025 14:46 Відповісти
Ага! зараз найнай зніме відосік і розкаже, що то нехай Укрзалізниця організовує власну ППО. Ну ж не найнай тим має займатись, не царська то справа. А тим більше не дЄрмак...
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18.07.2025 14:51 Відповісти
Якби сповіщували про рух - кацапи атакували б військові вантажі. А так вони атакують все підряд. Для цього розкладу не потрібно. А розвіддрони у них там висять регулярно.
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18.07.2025 14:39 Відповісти
Дєрьмак суворо пальцем погрозив.
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18.07.2025 14:17 Відповісти
А скільки ми знищили локомотивів у відповідь?
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18.07.2025 14:24 Відповісти
Новини почитай. Ми перші почали по локомотивах бити, але з військовими вантажами.
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18.07.2025 14:40 Відповісти
Я говорив про відповідь на цю атаку.
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18.07.2025 15:30 Відповісти
Дермаку геть нема чим занятися?
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18.07.2025 14:26 Відповісти
У кацапів щось нове. Пілотований важкий дрон на великі відстані
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18.07.2025 14:26 Відповісти
капець...
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18.07.2025 14:38 Відповісти
 
 