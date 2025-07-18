Росія вдруге за добу обстріляла локомотив із цивільним вантажем на Придніпровській залізниці. ФОТО

18 липня російські війська вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників", - написав Єрмак.

Він наголосив, що Росія не має наміру завершувати війну, тому її слід зупинити економічно та шляхом знищення її військово-промислового комплексу.

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