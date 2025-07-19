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Массированная атака РФ на Павлоград: повреждены 9 многоэтажек и учебное заведение. ФОТОрепортаж

По уточненной информации, из-за массированной атаки в Павлограде Днепропетровской области повреждены 9 многоэтажек, частный дом, учебное заведение.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в городе ликвидируют последствия, которые после себя оставил вражеский террор.

"Всюду, где нужно, работают соответствующие службы. У жителей домов принимают заявления о разбитом имуществе. Выдают строительные материалы для быстрого ремонта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью массированно атаковал Павлоград на Днепропетровщине: целился ракетами и беспилотниками

последствия удара по Павлограду
последствия удара по Павлограду
последствия удара по Павлограду
последствия удара по Павлограду

Как сообщалось, враг ночью массированно атаковал Павлоград на Днепропетровщине: целился ракетами и беспилотниками.

Автор: 

обстрел (28604) Павлоград (155) Днепропетровская область (4250) Павлоградский район (34)


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Скажу відверто. Не сподобається багатьом. Лаяти будуть. Пальцем крутити. Проте, там повинен бути особисто наш ПОВАЖНИЙ президент, під час атаки. Або його надпотужні помічники. Або депутати з партії. Або міністри. І не тільки в Павлограді. Їх чекають у Шостці, Сумах, Білопіллі, Харкові, Ізюмі, Куп'янську. І інших містах України. Щоб бачили своїми очими. Щоб розбирали завали поряд з працівниками МНС. Щоб перейнялись бідою простих громадян. Щоб почали нарешті ПРАЦЮВАТИ, а не красти останнє. Щоб Совість пекла руки, які крали чи крадуть бюджетні кошти, або будують собі палаци за людські гроші та сльози !
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19.07.2025 16:12 Ответить
А мені інша ідея прийшла в голову. Я про неї вже писав, що як тільки розпочинається така масована атака на місто, то президент, прем'єр, спікер Верховної Ради, міністри, вся фракція "слуг" і їх братів "ригів", що сьогодні мають назву ОПЗЖ піднімають своїх дружин, дітей, батьків і садять їх в гелікоптери і мерщій везуть в те місто, що зазнає атаки і селять їх в квартирах, чи ховають в бомбосховища, які мали побудувати, але яких не побудовали, а гроші вкрали.
Люди цілу ніч молилися Богу і просилши, щоб ракета чи шахед оминули їх будинок. Ще цілу ніч мужні біцйі ЗСУ збивали кулеметами шахеди. Ось і все, що зробила влада для захисту своїх громадян, які дали їм булаву і ключі від усієї України.
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19.07.2025 16:24 Ответить
Цілу ніч і цілий ранок літало і вибухало, то ракети балістичні, то крилаті, то касетні, то різні шахеди... Земля гуділа і небо палало. То було пекло. Мабуть системи ППО, що мали захищати місто і все що тут є в місті поїхали охороняти дві зелені дупи, бо то мабуть сама велика цінність для України. Не вони щось роблять для захисту України, а прикривають Україною свої дупи. Зелені боти можете починати гавкати в мій бік, вам навіть і у сні не присниться, що було в Павлограді. А слугориги написали по 30 якихось вибухів і читає баранчик із отари 73%, що мешкає десь на Закарпатті, чи Києві і думає, що то фігня. що таке 30 прильотів? Десь на рівні 30 вибухів було за кожні 5 хвилин, починаючи з 3-х і до 5 годин і то вже були не ракети. Я тільки не розумію, навіщо людям брехати? Чому не написати все так, як було? Бояться втратити рейтинг? До речі, я не бачив жодного вигнаного на перехоплення ракет асфальтоукладчика чи бітумовозки, яких тисячі закупив Великий Боневтік Всесвіту, починаючи відразу після виборів у 2019 році.
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19.07.2025 16:17 Ответить
У нас з одинацятої вечора були вибухи, і всю ніч, те що не збили до вас долетіло, так що про ППО не звезди.
Зараз щоночі ця дискотека, так що дякуй ЗСУ, що хоч щось збивають до вас.
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19.07.2025 17:34 Ответить
 
 