Массированная атака РФ на Павлоград: повреждены 9 многоэтажек и учебное заведение. ФОТОрепортаж
По уточненной информации, из-за массированной атаки в Павлограде Днепропетровской области повреждены 9 многоэтажек, частный дом, учебное заведение.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в городе ликвидируют последствия, которые после себя оставил вражеский террор.
"Всюду, где нужно, работают соответствующие службы. У жителей домов принимают заявления о разбитом имуществе. Выдают строительные материалы для быстрого ремонта", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, враг ночью массированно атаковал Павлоград на Днепропетровщине: целился ракетами и беспилотниками.
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Люди цілу ніч молилися Богу і просилши, щоб ракета чи шахед оминули їх будинок. Ще цілу ніч мужні біцйі ЗСУ збивали кулеметами шахеди. Ось і все, що зробила влада для захисту своїх громадян, які дали їм булаву і ключі від усієї України.
Зараз щоночі ця дискотека, так що дякуй ЗСУ, що хоч щось збивають до вас.