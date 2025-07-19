Массированная атака РФ на Павлоград: повреждены 9 многоэтажек и учебное заведение. ФОТОрепортаж

По уточненной информации, из-за массированной атаки в Павлограде Днепропетровской области повреждены 9 многоэтажек, частный дом, учебное заведение.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в городе ликвидируют последствия, которые после себя оставил вражеский террор.

"Всюду, где нужно, работают соответствующие службы. У жителей домов принимают заявления о разбитом имуществе. Выдают строительные материалы для быстрого ремонта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью массированно атаковал Павлоград на Днепропетровщине: целился ракетами и беспилотниками









Как сообщалось, враг ночью массированно атаковал Павлоград на Днепропетровщине: целился ракетами и беспилотниками.