УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9606 відвідувачів онлайн
Новини Фото
849 3

Масована атака РФ на Павлоград: пошкоджено 9 багатоповерхівок та навчальний заклад. ФОТОрепортаж

За уточненою інформацією, через масовану атаку в Павлограді Дніпропетровської області пошкоджені 9 багатоповерхівок, приватна оселя, навчальний заклад.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у місті ліквідовують наслідки, які по собі залишив ворожий терор.

"Усюди, де потрібно, працюють відповідні служби. У мешканців будинків приймають заяви про потрощене майно. Видають будівельні матеріали для швидкого ремонту", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі масовано атакував Павлоград на Дніпропетровщині: цілив ракетами та безпілотниками

наслідки удару по Павлограду
наслідки удару по Павлограду
наслідки удару по Павлограду
наслідки удару по Павлограду

Як повідомлялося, ворог вночі масовано атакував Павлоград на Дніпропетровщині: цілив ракетами та безпілотниками.

Автор: 

обстріл (29929) Павлоград (131) Дніпропетровська область (4032) Павлоградський район (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скажу відверто. Не сподобається багатьом. Лаяти будуть. Пальцем крутити. Проте, там повинен бути особисто наш ПОВАЖНИЙ президент, під час атаки. Або його надпотужні помічники. Або депутати з партії. Або міністри. І не тільки в Павлограді. Їх чекають у Шостці, Сумах, Білопіллі, Харкові, Ізюмі, Куп'янську. І інших містах України. Щоб бачили своїми очими. Щоб розбирали завали поряд з працівниками МНС. Щоб перейнялись бідою простих громадян. Щоб почали нарешті ПРАЦЮВАТИ, а не красти останнє. Щоб Совість пекла руки, які крали чи крадуть бюджетні кошти, або будують собі палаци за людські гроші та сльози !
показати весь коментар
19.07.2025 16:12 Відповісти
А мені інша ідея прийшла в голову. Я про неї вже писав, що як тільки розпочинається така масована атака на місто, то президент, прем'єр, спікер Верховної Ради, міністри, вся фракція "слуг" і їх братів "ригів", що сьогодні мають назву ОПЗЖ піднімають своїх дружин, дітей, батьків і садять їх в гелікоптери і мерщій везуть в те місто, що зазнає атаки і селять їх в квартирах, чи ховають в бомбосховища, які мали побудувати, але яких не побудовали, а гроші вкрали.
Люди цілу ніч молилися Богу і просилши, щоб ракета чи шахед оминули їх будинок. Ще цілу ніч мужні біцйі ЗСУ збивали кулеметами шахеди. Ось і все, що зробила влада для захисту своїх громадян, які дали їм булаву і ключі від усієї України.
показати весь коментар
19.07.2025 16:24 Відповісти
Цілу ніч і цілий ранок літало і вибухало, то ракети балістичні, то крилаті, то касетні, то різні шахеди... Земля гуділа і небо палало. То було пекло. Мабуть системи ППО, що мали захищати місто і все що тут є в місті поїхали охороняти дві зелені дупи, бо то мабуть сама велика цінність для України. Не вони щось роблять для захисту України, а прикривають Україною свої дупи. Зелені боти можете починати гавкати в мій бік, вам навіть і у сні не присниться, що було в Павлограді. А слугориги написали по 30 якихось вибухів і читає баранчик із отари 73%, що мешкає десь на Закарпатті, чи Києві і думає, що то фігня. що таке 30 прильотів? Десь на рівні 30 вибухів було за кожні 5 хвилин, починаючи з 3-х і до 5 годин і то вже були не ракети. Я тільки не розумію, навіщо людям брехати? Чому не написати все так, як було? Бояться втратити рейтинг? До речі, я не бачив жодного вигнаного на перехоплення ракет асфальтоукладчика чи бітумовозки, яких тисячі закупив Великий Боневтік Всесвіту, починаючи відразу після виборів у 2019 році.
показати весь коментар
19.07.2025 16:17 Відповісти
 
 