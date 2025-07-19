Масована атака РФ на Павлоград: пошкоджено 9 багатоповерхівок та навчальний заклад. ФОТОрепортаж
За уточненою інформацією, через масовану атаку в Павлограді Дніпропетровської області пошкоджені 9 багатоповерхівок, приватна оселя, навчальний заклад.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у місті ліквідовують наслідки, які по собі залишив ворожий терор.
"Усюди, де потрібно, працюють відповідні служби. У мешканців будинків приймають заяви про потрощене майно. Видають будівельні матеріали для швидкого ремонту", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, ворог вночі масовано атакував Павлоград на Дніпропетровщині: цілив ракетами та безпілотниками.
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Люди цілу ніч молилися Богу і просилши, щоб ракета чи шахед оминули їх будинок. Ще цілу ніч мужні біцйі ЗСУ збивали кулеметами шахеди. Ось і все, що зробила влада для захисту своїх громадян, які дали їм булаву і ключі від усієї України.