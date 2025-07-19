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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Війська РФ ударили ракетою по Синельниківщині: 2 людей загинули, пошкоджено амбулаторію, школу та будинки (оновлено). ФОТО

Вдень 19 липня 2025 року війська РФ ударили ракетою по Васильківській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки. Зайнялися авто.

"На жаль, є й загиблі. За попередньою інформацією, їх двоє. Співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: дві людини загинули, 13 - поранені, пошкоджено будинки, школу, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки ще наразі уточнюються.

Згодом у ДСНС повідомили, що через ворожий удар зайнялися автомобілі. Також пошкоджені житлові будинки, заклад культури, школа та амбулаторія. На жаль, загинули дві людини.

наслідки удару по Синельниківщині
наслідки удару по Синельниківщині

Рятувальники оперативно приборкали пожежу.

Як повідомлялося, ворог вночі масовано атакував Павлоград на Дніпропетровщині: цілив ракетами та безпілотниками.

Автор: 

ракети (4122) Дніпропетровська область (4032) Синельниківський район (136) Василівка (1)


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Тваринокацапи прокляті.
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19.07.2025 13:41 Відповісти
Гіперзвук Зеленського "Потужний піструн" (довгий) вже вилітає на Москву.
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19.07.2025 14:50 Відповісти
Проїзжав там сьогодні. Від вибухової хвилі купа вікон повилітала. (до речі, непроклеєні стрічками, частина населення все ще рослабляється). Там ще по шосе в лісі прилетіло, рух утруднений.
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19.07.2025 15:04 Відповісти
 
 