Впродовж дня окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини: постраждали дві людини, сталися пожежі, пошкоджені будинки

Упродовж дня неділі, 20 липня, російські загарбники атакували чотири райони Дніпропетровської області - Нікопольський, Павлоградський, Синельниківський та Криворізький. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

По Нікопольщині ворог застосував дрони, артилерію, гатив з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Постраждали двоє людей – 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони на амбулаторному лікуванні.

Горіла суха трава. Пошкоджена інфраструктура, приватна оселя та дві автівки.

По Павлоградському району росіяни вдарили ракетою. Виникла пожежа, яку вже приборкали.

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По Синельниківщині окупанти били дронами, артилерією та КАБами.

У Новопавлівській громаді зайнявся легковик. У Великомихайлівській горіли поля з ячменем та пшеницею. Пошкоджені декілька приватних будинків. На одному з подвір’їв вогонь охопив дах приватного будинку і господарські споруди. У Межівській громаді зачепило газогін.

Через ворожу атаку FPV-дроном у Грушівській громаді на Криворіжжі палала суха трава.

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