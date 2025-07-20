Впродовж дня окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини: постраждали дві людини, сталися пожежі, пошкоджені будинки
Упродовж дня неділі, 20 липня, російські загарбники атакували чотири райони Дніпропетровської області - Нікопольський, Павлоградський, Синельниківський та Криворізький. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
По Нікопольщині ворог застосував дрони, артилерію, гатив з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Постраждали двоє людей – 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони на амбулаторному лікуванні.
Горіла суха трава. Пошкоджена інфраструктура, приватна оселя та дві автівки.
По Павлоградському району росіяни вдарили ракетою. Виникла пожежа, яку вже приборкали.
По Синельниківщині окупанти били дронами, артилерією та КАБами.
У Новопавлівській громаді зайнявся легковик. У Великомихайлівській горіли поля з ячменем та пшеницею. Пошкоджені декілька приватних будинків. На одному з подвір’їв вогонь охопив дах приватного будинку і господарські споруди. У Межівській громаді зачепило газогін.
Через ворожу атаку FPV-дроном у Грушівській громаді на Криворіжжі палала суха трава.
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