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Трактор подорвался на взрывчатке в Харьковской области: ранен водитель
21 июля вблизи села Вербовка Балаклейской громады Харьковской области произошел взрыв - подорвался трактор во время полевых работ.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"В результате взрыва неизвестного предмета 29-летний тракторист получил серьезные травмы. В состоянии средней тяжести его доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.
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Nika Vesela
показать весь комментарий21.07.2025 13:50 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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