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Новости Подрыв на мине
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Трактор подорвался на взрывчатке в Харьковской области: ранен водитель

дснс,міна

21 июля вблизи села Вербовка Балаклейской громады Харьковской области произошел взрыв - подорвался трактор во время полевых работ.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"В результате взрыва неизвестного предмета 29-летний тракторист получил серьезные травмы. В состоянии средней тяжести его доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.

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Автор: 

взрыв (6855) Харьков (7669) мина (327) Харьковская область (1310) Харьковский район (444)


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За урожай теж бій( Дякую землеробам, селянам, звичайним дачникам, що робите все можливе і не можливе аби в Україні був хліб і до хлібу. Богу і вам, тим хто нас захищає від рашистів варто всім дякувати і день і ніч🙏
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21.07.2025 13:50 Ответить
 
 