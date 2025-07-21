Трактор подорвался на взрывчатке в Харьковской области: ранен водитель

21 июля вблизи села Вербовка Балаклейской громады Харьковской области произошел взрыв - подорвался трактор во время полевых работ.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"В результате взрыва неизвестного предмета 29-летний тракторист получил серьезные травмы. В состоянии средней тяжести его доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы раздавались в Павлограде на фоне атаки "шахедов"