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Двое мужчин погибли в результате подрыва на мине на Сумщине
В Эсмане на Сумщине двое мужчин подорвались на мине. Оба погибли.
Об этом сообщил председатель Эсманской громады Сергей Минаков, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Два брата ехали на кладбище поставить памятники родственникам и подорвались на мине. Двое погибших", - рассказал чиновник.
Погибшим мужчинам было 50 и 55 лет.
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