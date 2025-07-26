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Новости Подрыв на мине
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Двое мужчин погибли в результате подрыва на мине на Сумщине

міна

В Эсмане на Сумщине двое мужчин подорвались на мине. Оба погибли.

Об этом сообщил председатель Эсманской громады Сергей Минаков, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Два брата ехали на кладбище поставить памятники родственникам и подорвались на мине. Двое погибших", - рассказал чиновник.

Погибшим мужчинам было 50 и 55 лет.

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Сумская область (3505) мина (328) Шосткинский район (62) Эсмань (4)


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