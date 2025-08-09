195 0
Мужчина подорвался на мине в Сумской области: его госпитализировали
Сегодня, 9 августа, в Середино-Будской громаде на Сумщине мужчина подорвался на вражеской мине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, около 16:00 66-летний местный житель наступил на мину, вероятно ПФМ-1 "Лепесток".
"Мужчина получил множественные ранения и был госпитализирован в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Жителей области призывают быть крайне осторожными, не приближаться к подозрительным предметам и строго соблюдать правила минной безопасности.
