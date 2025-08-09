РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9041 посетитель онлайн
Новости Подрыв на мине
195 0

Мужчина подорвался на мине в Сумской области: его госпитализировали

міна

Сегодня, 9 августа, в Середино-Будской громаде на Сумщине мужчина подорвался на вражеской мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, около 16:00 66-летний местный житель наступил на мину, вероятно ПФМ-1 "Лепесток".

"Мужчина получил множественные ранения и был госпитализирован в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое мужчин погибли в результате подрыва на мине в Сумской области

Жителей области призывают быть крайне осторожными, не приближаться к подозрительным предметам и строго соблюдать правила минной безопасности.

Сумская область (3560) мина (331) Шосткинский район (69) Середина-Буда (9)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 