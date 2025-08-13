Вследствие удара БПЛА по Сумщине пострадал один человек, - ОВА

13 августа 15:30 в Середино-Будской громаде Сумщины вследствие удара вражеского БпЛА пострадал местный житель.

Об этом проинформировал глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"В момент атаки 44-летний мужчина находился на улице. Ему оказали медицинскую помощь, лечение проходит амбулаторно. Призываю жителей приграничья во время воздушной тревоги быть максимально осторожными и находиться в укрытиях", - написал глава администрации.

