РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10104 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
79 0

Вследствие удара БПЛА по Сумщине пострадал один человек, - ОВА

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

13 августа 15:30 в Середино-Будской громаде Сумщины вследствие удара вражеского БпЛА пострадал местный житель.

Об этом проинформировал глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"В момент атаки 44-летний мужчина находился на улице. Ему оказали медицинскую помощь, лечение проходит амбулаторно. Призываю жителей приграничья во время воздушной тревоги быть максимально осторожными и находиться в укрытиях", - написал глава администрации.

Читайте: Мужчина подорвался на мине на Сумщине: его госпитализировали

Автор: 

беспилотник (4099) Сумская область (3574) Шосткинский район (71) Середина-Буда (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 