Только действия Путина являются реальными показателями того, действительно ли он готов положить конец террору и агрессии, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал к дальнейшему укреплению Украины и усилению международного давления на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Путин должен понимать последствия затягивания войны. Он слишком много раз врал в прошлом и полностью обесценил свое слово. Только его действия являются реальными показателями того, действительно ли он готов положить конец террору и агрессии. Именно поэтому стратегия мира через силу остается нашим приоритетом. Усиление давления на Москву и укрепление Украины являются критически важными компонентами для достижения мира", - говорится в заметке.

Сибига поблагодарил США за взаимодействие и неизменную приверженность поддержке Украины и продвижению мира и подчеркнул важность встречи американского лидера Дональда Трампа и Президента Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа, чтобы обсудить дальнейшие шаги для прекращения убийств и войны.

"Мы ценим позитивные сигналы американской стороны о готовности работать над развитием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Мы также поддерживаем усилия Президента Трампа по организации трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина тесно координирует свои действия со всеми союзниками и благодарит их за поддержку и единство.

"Трансатлантическое единство имеет первостепенное значение для достижения длительного мира и безопасности для всех нас. Украина остается преданной мирным усилиям. Мы и в дальнейшем будем использовать каждую, даже малейшую возможность, чтобы положить конец войне, спасти жизни и освободить наших людей", - добавил Сибига.