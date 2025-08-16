Трамп обсуждал с лидерами ЕС гарантии безопасности для Украины, подобные 5 статье НАТО, - CNN
Лидер США Дональд Трамп обсуждает с европейскими партнерами предоставление Украине гарантий безопасности, похожих на 5 статью НАТО.
Об этом каналу CNN сообщили собственные источники в европейских кругах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По словам одного из европейских чиновников, сам Альянс не будет привлечен к этим гарантиям безопасности.
"Европейская правда", ссылаясь на собственные источники, также подтвердила такое предложение и уточнила, что во время телефонных переговоров это звучало в формулировке non-NATO article 5 security guarantees.
"Эту идею на переговорах предложила американская сторона как одну из гарантий безопасности для Украины, якобы согласованную на Аляске с Путиным", - заявил собеседник издания.
Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решение относительно своей территории.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
