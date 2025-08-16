Трамп обговорював із лідерами ЄС гарантії безпеки для України, подібні до 5 статті НАТО, - CNN
Лідер США Дональд Трамп обговорює із європейськими партнерами надання Україні гарантій безпеки, схожих до 5 статті НАТО.
Про це каналу CNN повідомили власні джерела в європейських колах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
За словами одного з європейських чиновників, сам Альянс не буде залучено до цих гарантій безпеки.
"Європейська правда", покликаючись на власні джерела, також підтвердила таку пропозицію та уточнила, що під час телефонних переговорів це звучало у формулюванні non-NATO article 5 security guarantees.
"Цю ідею на переговорах запропонувала американська сторона як одну з гарантій безпеки для України, начебто погоджену на Алясці з Путіним", - заявив співрозмовник видання.
Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
