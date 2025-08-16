УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9675 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Гарантії безпеки для України
2 783 37

Трамп обговорював із лідерами ЄС гарантії безпеки для України, подібні до 5 статті НАТО, - CNN

Трамп про територіальні поступки

Лідер США Дональд Трамп обговорює із європейськими партнерами надання Україні гарантій безпеки, схожих до 5 статті НАТО.

Про це каналу CNN повідомили власні джерела в європейських колах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За словами одного з європейських чиновників, сам Альянс не буде залучено до цих гарантій безпеки.

"Європейська правда", покликаючись на власні джерела, також підтвердила таку пропозицію та уточнила, що під час телефонних переговорів це звучало у формулюванні non-NATO article 5 security guarantees.

Також читайте: США можуть надати Україні гарантії безпеки разом з Європою, але не у формі НАТО, - Трамп

"Цю ідею на переговорах запропонувала американська сторона як одну з гарантій безпеки для України, начебто погоджену на Алясці з Путіним", - заявив співрозмовник видання.

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Автор: 

Євросоюз (13999) Трамп Дональд (6858) гарантії безпеки (150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
16.08.2025 15:24 Відповісти
+11
показати весь коментар
16.08.2025 15:03 Відповісти
+7
Волгоград прямо зараз,хтось знову закурив на НПЗ
показати весь коментар
16.08.2025 15:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2025 15:03 Відповісти
Церемонія була призначена ДО!!!А от я слухала прямий ефір учора за хвилини до приземлення ( без запізнення) трампа й хйла в ефірах пішла БІМБА- склад делагаціїї на перемовинах - зтри чоловіки, з іпостасями держескратара та голови нацбезпеки Рубіо , Віткоффа та Трампа ,тет-а тет відмінено .
показати весь коментар
16.08.2025 15:16 Відповісти
келог іди поцілуй доньку...
показати весь коментар
16.08.2025 18:18 Відповісти
ну шо там в темі"рейганісти підмінили Тампа"- від Швеця- щось тіпа він не бреше отой кдбіст ??? А я проститутка Швеця?
показати весь коментар
16.08.2025 15:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mq42FT7DHOQ

Як рейганісти "підмінили" Трампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
показати весь коментар
16.08.2025 15:12 Відповісти
Так тепер трамп наш! Поки)..
показати весь коментар
16.08.2025 16:27 Відповісти
Волгоград прямо зараз,хтось знову закурив на НПЗ
показати весь коментар
16.08.2025 15:14 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 15:23 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 15:24 Відповісти
Трамп, ідіоте, Ваши гарантії безпеки Україна відчуває вже 10 років
показати весь коментар
16.08.2025 15:25 Відповісти
найкращий справжній президент сша, республіканець рейган!
демократи, починаючи з клінтона, принесли україні виключно біду!
показати весь коментар
16.08.2025 15:31 Відповісти
Наступним президентом буде Меланія , Трамп конституцію виправить
показати весь коментар
16.08.2025 15:59 Відповісти
Якусь заліпуху треба придумати Україні !
показати весь коментар
16.08.2025 15:26 Відповісти
оон, нато, магате, юнеско, вооз......
5 стаття, це про шо? ні про шо!
балтія не дасть збрехати!
бо, весь світ робив ставки: скільки протримається україна. 3, 5, 7, 14 днів.
бо, весь світ до усирачки боявся другу армію світу! в тому числі нато! в тому числі пентагон!
обама, байден не дадуть збрехати!
а, воно, бач як сталося...
от, кляті українці, всі плани на майбутнє поламали!
показати весь коментар
16.08.2025 15:28 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 16:00 Відповісти
усама не нападав на берлін. на мулен руж. на *****.
усама поставив раком на згвалтував хвалену безпеку сша.
так саме, як японці, перл харбор.
і, звісно, американці вміють боротися!
боротися з наслідками!
боротися з наслідками, жахливими методами!
але, американцям насрати на весь світ, крім себе.
до речі, американці просрали всі свої вторгнення!
корея, в'єтнам, ірак, сирія, афганістан.....
сша зрадили всіх своїх союзників, крім ізраїлю, бо там є ядерна бомба!!!!
показати весь коментар
16.08.2025 16:11 Відповісти
Мало хто про це постійно говорить - а надо би .
показати весь коментар
16.08.2025 16:14 Відповісти
Бо там рядом є нафта. Багато нафти.
показати весь коментар
16.08.2025 17:21 Відповісти
нафта, це вчорашній день!
транснаціональним дебілам, транснаціональний марафон впарює зарядні станції!
тупе бидло платіть за еклектику.
коли ця ***** прийде до упора?
бидло, заплатить за водневі станції!
коли, ця ***** закінчиться....
і звісно: війна війна війна.....
показати весь коментар
16.08.2025 17:33 Відповісти
Гарантії в обмін на що????😡😡😡
показати весь коментар
16.08.2025 15:28 Відповісти
на 4 області!
про крим, вже питання не стоїть.
показати весь коментар
16.08.2025 15:32 Відповісти
Трамп обісцяно-обісране позорисько!!! Гарно відчмокав пуйловську дупу!!!
показати весь коментар
16.08.2025 15:30 Відповісти
репутація трампа, помийка!
діванс несамовито дрочить на імпічмент трампу!
показати весь коментар
16.08.2025 15:34 Відповісти
Eта же пєрвапрічіни,Трампонич)))
показати весь коментар
16.08.2025 15:32 Відповісти
І знову... Локшина!
показати весь коментар
16.08.2025 15:34 Відповісти
Ніяк не можуть набалакатись
показати весь коментар
16.08.2025 15:38 Відповісти
Це не та 5-а стаття, про яку сам Трумп казав, що в разі нападу на якусь європейську країну, США можуть покласти на неї х** ?
показати весь коментар
16.08.2025 16:18 Відповісти
анало-гічні гарантії безпеки 5-ї статті НАТО-без слова безпека, ми вже мали від анало-гічних гарантів
показати весь коментар
16.08.2025 16:22 Відповісти
Якщо 5-у статтю треба обговорювати, то НАТО - капец!
показати весь коментар
16.08.2025 16:40 Відповісти
А что означает "обмен территориями"? Было ваше - стало нашим?
показати весь коментар
16.08.2025 17:02 Відповісти
Це готують Будапешт 2.0? Щоб знову лохів розвести?
показати весь коментар
16.08.2025 17:04 Відповісти
Якщо сама 5 не буде діяти, то подібна на неї тим паче.
показати весь коментар
16.08.2025 18:19 Відповісти
 
 