Путін завдяки зустрічі на Алясці вийшов з міжнародної ізоляції, - ексглава МЗС Польщі Чапутович

Президент США Дональд Трамп допоміг російському диктатору Володимиру Путіну вийти з міжнародної ізоляції.

Про це заявив ексміністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін хотів використати цю зустріч для символічного виходу з ізоляції і повернення Росії на міжнародну політичну сцену. Це була мета Росії, і Путін досяг її, що, без сумніву, сталося завдяки президенту США Дональду Трампу", - підкреслив Чапутович.

Він також додав, що для Польщі це особливо "болісний момент", оскільки це сталося 15 серпня – у 105-ту річницю Варшавської битви, коли росіяни програли в 1920 році полякам.

Ексглава МЗС Польщі підкреслив, що американці хотіли використати будь-яку можливість для припинення вогню і тому ціною цієї зустрічі стала легітимізація Путіна. Він зазначив, що Трампу не вдалося досягти негайного припинення вогню, але важливою є подальша динаміка розвитку ситуації.

Колишній головний польський дипломат "важливе символічне значення" надає тому, що Путін вже не відкидає можливості зустрічі із Зеленським як нібито нелегітимним президентом України. Таким чином очільник Кремля визнає суверенітет і суб’єктність України та право українського народу обирати собі владу.

Водночас Чапутович підкреслює, що Україна і Президент Зеленський стоять перед перспективою можливих "болісних рішень", що стосуються власної території і того, на які поступки готовий піти Київ заради гарантування безпеки і майбутнього України.

Ексглава МЗС Польщі наголошує, що не варто проводити паралелі між зустріччю на Алясці і Ялтинською конференцією 1945 року (переговори Сталіна, Черчилля і Рузвельта з 4 по 11 лютого 1945 року - ред.) і називати її "Ялтою-2".

"Таке порівняння безпідставне, оскільки тоді домовленості було досягнуто без врахування позицій менших країн, як Польщі, це було зроблено над їхніми головами. У цьому випадку Трамп чітко заявив, що найважливішою буде наступна зустріч між президентами Росії та України, як представниками своїх країн, в якій можуть взяти участь (якщо їх запросять) США та європейські країни",- наголосив Чапутович.

Він додав, що це свідчить про суб’єктність України і те, що Україна повинна буде сама приймати непрості рішення, а США можуть їй допомогти.

Майбутній візит Зеленського до США, який має відбутися 18 серпня, Чапутович називає "хорошим знаком" у контексті пошуку можливого компромісу.

"Ця зустріч може показати, що США перебувають на боці України. Це дуже важливий жест", - наголосив дипломат.

Чапутович не виключив, що США можуть стати в майбутньому гарантом суверенітету України.

"Наприклад, американські війська могли би увійти до складу стабілізаційної місії", - зауважив експерт.

Окрім того, він додав, що таке рішення створювало би гарантії того, що після досягнення мирної угоди Росія через певний час знову не відновила би збройну агресію проти України.

Ексглава МЗС Польщі висловив також думку, що під час зустрічі у Вашингтоні Трамп, ймовірно, представить Зеленському "певну форму майбутньої мирної угоди, де США можуть виступити посередником".

"Якщо з боку України буде готовність до певних непростих рішень, що стосується власної території, то можливими можуть бути гарантії безпеки з боку США", - зауважив Чапутович.

Водночас з іншого боку, на його думку, важливим питанням є те, наскільки рішучими будуть європейські союзники й надалі підтримувати Україну не лише у вербальній площині, а у військовому і фінансовому вимірах. За його словами, з одного боку, в Європі побоюються втрати впливу на користь США у питаннях безпеки в європейському регіоні, а з іншого, Німеччина, Польща та інші країни повинні відповісти собі на питання: чим вони можуть пожертвувати заради допомоги Україні, як ще сильніше та ефективніше можуть допомогти Києву, аби компенсувати можливий відхід США від допомоги Києву?