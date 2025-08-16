УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9826 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 374 24

Путін завдяки зустрічі на Алясці вийшов з міжнародної ізоляції, - ексглава МЗС Польщі Чапутович

чапутович

Президент США Дональд Трамп допоміг російському диктатору Володимиру Путіну вийти з міжнародної ізоляції.

Про це заявив ексміністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін хотів використати цю зустріч для символічного виходу з ізоляції і повернення Росії на міжнародну політичну сцену. Це була мета Росії, і Путін досяг її, що, без сумніву, сталося завдяки президенту США Дональду Трампу", - підкреслив Чапутович.

Він також додав, що для Польщі це особливо "болісний момент", оскільки це сталося 15 серпня – у 105-ту річницю Варшавської битви, коли росіяни програли в 1920 році полякам.

Ексглава МЗС Польщі підкреслив, що американці хотіли використати будь-яку можливість для припинення вогню і тому ціною цієї зустрічі стала легітимізація Путіна. Він зазначив, що Трампу не вдалося досягти негайного припинення вогню, але важливою є подальша динаміка розвитку ситуації.

Читайте: Трамп обговорював із лідерами ЄС гарантії безпеки для України, подібні до 5 статті НАТО, - CNN

Колишній головний польський дипломат "важливе символічне значення" надає тому, що Путін вже не відкидає можливості зустрічі із Зеленським як нібито нелегітимним президентом України. Таким чином очільник Кремля визнає суверенітет і суб’єктність України та право українського народу обирати собі владу.

Водночас Чапутович підкреслює, що Україна і Президент Зеленський стоять перед перспективою можливих "болісних рішень", що стосуються власної території і того, на які поступки готовий піти Київ заради гарантування безпеки і майбутнього України.

Ексглава МЗС Польщі наголошує, що не варто проводити паралелі між зустріччю на Алясці і Ялтинською конференцією 1945 року (переговори Сталіна, Черчилля і Рузвельта з 4 по 11 лютого 1945 року - ред.) і називати її "Ялтою-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори на Алясці наблизили завершення війни в Україні, - Стармер

"Таке порівняння безпідставне, оскільки тоді домовленості було досягнуто без врахування позицій менших країн, як Польщі, це було зроблено над їхніми головами. У цьому випадку Трамп чітко заявив, що найважливішою буде наступна зустріч між президентами Росії та України, як представниками своїх країн, в якій можуть взяти участь (якщо їх запросять) США та європейські країни",- наголосив Чапутович.

Він додав, що це свідчить про суб’єктність України і те, що Україна повинна буде сама приймати непрості рішення, а США можуть їй допомогти.

Майбутній візит Зеленського до США, який має відбутися 18 серпня, Чапутович називає "хорошим знаком" у контексті пошуку можливого компромісу.

"Ця зустріч може показати, що США перебувають на боці України. Це дуже важливий жест", - наголосив дипломат.

Чапутович не виключив, що США можуть стати в майбутньому гарантом суверенітету України.

"Наприклад, американські війська могли би увійти до складу стабілізаційної місії", - зауважив експерт.

Також читайте: Тільки дії Путіна є реальними показниками того, чи дійсно він готовий покласти край терору та агресії, - Сибіга

Окрім того, він додав, що таке рішення створювало би гарантії того, що після досягнення мирної угоди Росія через певний час знову не відновила би збройну агресію проти України.

Ексглава МЗС Польщі висловив також думку, що під час зустрічі у Вашингтоні Трамп, ймовірно, представить Зеленському "певну форму майбутньої мирної угоди, де США можуть виступити посередником".

"Якщо з боку України буде готовність до певних непростих рішень, що стосується власної території, то можливими можуть бути гарантії безпеки з боку США", - зауважив Чапутович.

Водночас з іншого боку, на його думку, важливим питанням є те, наскільки рішучими будуть європейські союзники й надалі підтримувати Україну не лише у вербальній площині, а у військовому і фінансовому вимірах. За його словами, з одного боку, в Європі побоюються втрати впливу на користь США у питаннях безпеки в європейському регіоні, а з іншого, Німеччина, Польща та інші країни повинні відповісти собі на питання: чим вони можуть пожертвувати заради допомоги Україні, як ще сильніше та ефективніше можуть допомогти Києву, аби компенсувати можливий відхід США від допомоги Києву?

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Чапутович Яцек (87)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Трамп зробив для Путлера все що тільки зміг !
показати весь коментар
16.08.2025 15:41 Відповісти
+10
показати весь коментар
16.08.2025 15:37 Відповісти
+8
показати весь коментар
16.08.2025 15:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2025 15:35 Відповісти
Прутня, з Світового ігнору цивілізованих Країн, вивів трамп-шестиразовий банкрот, а не Американський Народ, який допомагає Українському Народу з 2014 року, протистояти воєнному злочинцю з московії!
показати весь коментар
16.08.2025 16:44 Відповісти
какая такая изоляция если каждое высказывание Путина сразу анализировали передовые мировые издания да и Цензор тоже
показати весь коментар
16.08.2025 17:35 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 15:37 Відповісти
100 баллов . Дайте на англійській, бо Трамп не знає української. Хоча російську мабуть вчив, коли за грошиками іздів
показати весь коментар
16.08.2025 15:40 Відповісти
очі б мої не бачили це паскудство....
показати весь коментар
16.08.2025 15:55 Відповісти
Ну чого він вийшов?
якщо Ви порядна людина, то не запрошуйте кровавого хутина до себе ,ні тисніть йому руку, проводьте санкції проти енергоносіїв раши .
А якщо ви гімно - то робить щось для хутина. Ось лидери Індії і Китаю - гімно Вони тиснуть руки хутина і спілкуються. Це вони робили і до зустрічі з Трампом
показати весь коментар
16.08.2025 15:37 Відповісти
Трамп зробив для Путлера все що тільки зміг !
показати весь коментар
16.08.2025 15:41 Відповісти
Кого ше не осяйнуло?
показати весь коментар
16.08.2025 15:41 Відповісти
це, знаєте, як хвороба, рак.
на останній стадії наступає період, що здається, що хвороба відступила.
навіть віра у життя повертається, але потім, миттєво, смерть.

аляска, це ремісія для кацапстану!
питання, у рішучості європи!
україні потрібна ******* зброя!
показати весь коментар
16.08.2025 15:42 Відповісти
Шо, от прямо зараз новий головний поляк і рванув до ***** на побачення?
Не будите общатись так і не вийде.
показати весь коментар
16.08.2025 15:44 Відповісти
То висновки які? Трамп-чмо чи лох.? А чи не час Європі махнути рукою на цю підстилку ***** та вилізти з-за спини України?
показати весь коментар
16.08.2025 15:45 Відповісти
Путлер навіть не приховував своєї радості ! Такий пердімонокль вийшов !
показати весь коментар
16.08.2025 15:48 Відповісти
Молодец
показати весь коментар
16.08.2025 16:06 Відповісти
🖕
показати весь коментар
16.08.2025 16:33 Відповісти
ніколи і в ніякому разі не вірте русні і доні - самі себе обье...
обманете...
показати весь коментар
16.08.2025 16:07 Відповісти
Він зазначив, що Трампу не вдалося досягти негайного припинення вогню, але важливою є подальша динаміка РАШИСТСЬКОЇ ЕКСКАЛАЦІЇ
показати весь коментар
16.08.2025 16:14 Відповісти
Для всіх притомних людей Світу як був вбивцею терористом міжнародним злодієм і ******, так їм і залишився. Хай не мріє про інше.
показати весь коментар
16.08.2025 16:15 Відповісти
Ніякі "гарантії безпеки" не нададуть безпеки, коли поряд з тупим "мудрим нарідом" існує психічно хворий сусід з маніакальною імперською шизофренією.
показати весь коментар
16.08.2025 16:17 Відповісти
треба щоб "трампон завдяки зустрічі на алясці зайшов в міжнародну ізоляцію"
показати весь коментар
16.08.2025 16:21 Відповісти
Деменцій не досяг нічого. Зганьбив армію США змусивши стелити червону доріжку військовому злочинцю, осоромив себе, принизив свою країну. Цей "раунд" з Деменцієм цілком і повністю виграло *****. Вражений тим які дебіли населяють Сполучені Штати! - найкращі університети світу виявились не здатними покращити розумовий стан виборців...
показати весь коментар
16.08.2025 16:23 Відповісти
Не коректно порівнювати цю ситуацію з Ялтою, хоча б тому, що тоді домовлялися лідери країн, які перемогли НАЦИСТІВ і перед тим опинилися під нападом нацистів. А тут путін який на нас напав і є головним нацистом і агресором в світі, а трамп головний ідіот.
показати весь коментар
16.08.2025 16:31 Відповісти
Трамп принизив свою власну державу, але все ж таки прості громадяни США повели себе достойно, ніколи не забуду цей синьо-жовтий протест простих американців. Дякую їм, а також журналістам які намагалися поставити жорсткі запитання путіну.
показати весь коментар
16.08.2025 16:40 Відповісти
 
 