Гарантії безпеки для України Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Готовність США надати Україні гарантії безпеки є справді великим прогресом, - Мерц

Мерц про гарантіїх безпеки

Готовність США після зустрічі президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Зеленський надати гарантії безпеки для України є "великим прогресом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NTV, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Так, Мерц заявив, що він досі бачить можливості для успіху саміту між Трампом і Путіним на Алясці.

За його словами, Трамп детально поінформував європейських лідерів про підсумки зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також читайте: Україна може розраховувати на непохитну солідарність європейців у мирному процесі, - Мерц після зустрічі Трампа та Путіна

"Він (Трамп) дуже детально розповів нам, як інтенсивно він обговорював з Путіним умови мирної угоди. Він навіть пообіцяв, що Америка готова надати Україні гарантії безпеки. Це ще не було озвучено на вчорашній спільній пресконференції. Я вважаю, що готовність Америки надати такі гарантії безпеки ... є справді великим прогресом", – сказав Мерц.

Також читайте: Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО, - Мелоні

Нагадаємо, повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп обговорює із європейськими партнерами надання Україні гарантій безпеки, схожих до 5 статті НАТО.

США Трамп Дональд Мерц Фрідріх гарантії безпеки
+16
вже надавали.
16.08.2025 18:39
+11
а виконувать попередні не обіцяли?
16.08.2025 18:46
+8
Вже надавали. Ми це бачимо з 2014 року, ці гарантії.
16.08.2025 18:40
16.08.2025 18:39
16.08.2025 18:40
Якщо під гарантіями є надання ракет середньої дальності,вже до тих ,що Мерц разом з Україною виробляє,і не менше ніж 1000 на рік,то таки так)
16.08.2025 18:41
Трамп ше не віднєкується
16.08.2025 18:42
вже були американські гарантії в меморандумі і в двохсторонній безпековій угоді від 2024 року .
16.08.2025 18:42
Як тимчасова альтернатива факту, що Україна ПОКИ ЩО не в НАТО = АВТОМАТИЧНЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК, напр., Німеччини у випадку нападу ************** на одну (спочатку) область України (напр., Закарпатську). Залізне зобов'язання. Прямо сьогодні, а не колись. Завтра додати ще декілька країн та декілька областей... Поступово захистити 20 областей... Майже назавжди - до остаточного прийняття України до складу НАТО...
16.08.2025 18:43
а виконувать попередні не обіцяли?
16.08.2025 18:46
Згадала баба дівера...
16.08.2025 18:47
Ну, кацап... Кацап з десятком ніків. А що візьмеш з кацапа? Воно ж кацап...
16.08.2025 19:11
Ці довбо@+би забули про туалетний папір з гарантіями у Будапешті??
16.08.2025 18:47
Гарантії США нічого не варті. В ЄС всі це розуміють але політкоректно (читай боягузливо) роблять вигляд що балаканина Деменція матиме якісь наслідки. Деменція у Трумпа прогресує і його розумовий стан буде лише погіршуватись. Тому європейці починають розуміти що доведеться таки діяти самостійно. Або не діяти.
16.08.2025 18:49
Звісно що ніхто нічого робити не буде. З Америкою чи самотужки.
16.08.2025 18:56
гарантіями сша можна як навозом удобрювати огород, або класти поряд з будапештським меморандумом у сортирі для витирання дупи
16.08.2025 18:53
Знаєте , думаю це вже щось, якщо розігрівом вовки для розмови вже не буде тема відсутності смокінгу й спільнота лідерів ЄС поруч.
16.08.2025 18:53
ПІДІТРІТЬСЯ ПАПІРЦЯМИ.

Всі папірці не значать нічого
16.08.2025 19:01
"Готовність надать" і просто "надали" - "трішки різні речі"... Особливо з Трампом - у нього "сім п"ятниць на тиждень"... Знову заявить, що у Зеленського краватка "не того кольору"...
16.08.2025 19:11
Та ну его НАХ, хватит Украине одного Будапештского меморандума..
16.08.2025 19:22
Повна хрінь, це вже було... Пора відновлювати яз і крапка!
Америка та інші не виконали сраний меморандум - то надайте нам яз і пуйло захлинеться!
16.08.2025 19:22
це є, великим наїбаловом!
особливо, у виконанні трампа!!!!
до речі!
зелена дегенератка свириденка, що з копалинами?
16.08.2025 19:24
Гарантії треба обов'язково підписувати в Будапешті, інакше вони не діятимуть.
16.08.2025 19:33
Угу. У этого павиана всё от настроения зависит. Он планы по три раза в день меняет. Какие, нахер, гарантии?
16.08.2025 19:41
Оцей Мерц років 60,мабуть,в комі був
16.08.2025 20:21
Навіщо вони вихваляють те, чого немає? Скільки військових і техніки готові розмістити країни НАТО в Україні і віддати наказ в бій? Тоді це і будуть гарантії.
16.08.2025 20:22
СМЕРТЬ РАШКИ ЕСТЬ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ
16.08.2025 20:47
Він навіть пообіцяв, що Америка готова надати Україні гарантії безпеки. Це ще не було озвучено на вчорашній спільній пресконференції. Я вважаю, що готовність Америки надати такі гарантії безпеки(НЕ ВІДАЮЧИ ЯКІ ГАРАНТІЇ) ... є справді великим прогресом",(ЦЕ У МЕРЦА ОКУЄННИЙ ПРОГРЕС.А ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАРОДУ МОЖЕ БУТИ.ЧЕРГОВЕ АМЕРИКАНСЬКЕ НАІПАЛОВО ,ЯКЕ ВЖЕ БУЛО В БУДАПЕШТІ- сказав Мерц.
16.08.2025 20:54
США вже надавали Україні гарантії безпеки в 1994 році..........
16.08.2025 22:14
Те, що сказав трампакс, можна порівняти з тим, що какнув голуб на памʼятник
16.08.2025 22:17
О, кул! Такі ж як в Будапештському меморандумі?
16.08.2025 22:19
А Будапешський меморандум - не гарантії були, виявляється?
16.08.2025 22:21
Ваши гарантии мы уже знаем. Они ничего не стоят, как и слова кремлёвского маньяка шизофреника. Гаранты ху.вы! У нас один гарант это народ и ЗСУ в одном лице.
16.08.2025 22:34
 
 