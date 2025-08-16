Готовність США надати Україні гарантії безпеки є справді великим прогресом, - Мерц

Готовність США після зустрічі президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Зеленський надати гарантії безпеки для України є "великим прогресом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NTV, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Так, Мерц заявив, що він досі бачить можливості для успіху саміту між Трампом і Путіним на Алясці.

За його словами, Трамп детально поінформував європейських лідерів про підсумки зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Він (Трамп) дуже детально розповів нам, як інтенсивно він обговорював з Путіним умови мирної угоди. Він навіть пообіцяв, що Америка готова надати Україні гарантії безпеки. Це ще не було озвучено на вчорашній спільній пресконференції. Я вважаю, що готовність Америки надати такі гарантії безпеки ... є справді великим прогресом", – сказав Мерц.

Нагадаємо, повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп обговорює із європейськими партнерами надання Україні гарантій безпеки, схожих до 5 статті НАТО.