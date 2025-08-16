УКР
Новини Гарантії безпеки для України
3 191 35

Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО, - Мелоні

Мелоні про гарантії безпеки

Після переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці з’явилася можливість для укладення мирної угоди, водночас ключовим залишається питання гарантій безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.

"Я вважаю позитивним, що для України з'являються проблиски миру. Досягнення угоди, як і раніше, є складним, але, нарешті, можливим, особливо після багатомісячного глухого кута на лінії фронту", – заявила вона.

Також Мелоні наголосила, що лише Україна зможе вести переговори на своїх умовах і на своїй території.

Водночас, за її словами, ключовим залишається питання гарантій безпеки для України, щоб запобігти новому російському вторгненню.

"І саме в цьому аспекті найцікавіші новини були зафіксовані в Анкориджі", – додала Мелоні.

Також читайте: США можуть надати Україні гарантії безпеки разом з Європою, але не у формі НАТО, - Трамп

Прем’єрка Італії наполягає, що лише сильні та надійні гарантії в цьому питанні можуть запобігти новим війнам та агресії.

Мелоні додала, що Трамп сьогодні підтримав італійську ідею гарантій безпеки для України на основі статті 5 НАТО.

"Відправною точкою пропозиції є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволило б Україні розраховувати на підтримку всіх своїх партнерів, включно зі США, готових вжити заходів у разі нового нападу. На цьому етапі переговорів європейські держави залишаються єдиними у своїй підтримці України", – наголосила вона.

Мелоні підсумувала, що шлях до миру нелегкий, але важливо, що він обраний.

Також читайте: Путін завдяки зустрічі на Алясці вийшов з міжнародної ізоляції, - ексглава МЗС Польщі Чапутович

Нагадаємо, повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп обговорює із європейськими партнерами надання Україні гарантій безпеки, схожих до 5 статті НАТО.

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

+14
На кшалт 5 статті...Тоб то у випадку нападу ...гаранти збираються на консультації і кожен самостійно вирішує,що він буде робити по захисту...
16.08.2025 16:45
+9
запобігти новим війнам допоможе жорстке і справедливе покарання агресора , а не купа меморандумів і гарантій які ніхто не збирається виконувати !
16.08.2025 16:48
+8
ЯЗ для України це єдиний ефективний метод само захисту
16.08.2025 16:50
На кшалт 5 статті...Тоб то у випадку нападу ...гаранти збираються на консультації і кожен самостійно вирішує,що він буде робити по захисту...
16.08.2025 16:45
Так, а шо нам гарантують нам в якості безпеки? Якісь конкретні факти будуть, чи тільки заяви? Щит вже тріщить по швах. Може впишуться якось по плотнєє
16.08.2025 16:59
В Будапештском соглашении тоже было написано, что США, Великобритания и Франция собираются на консультации.
Собрались, поп...ли и разошлись.
Более того, сейчас США по этим "гарантиям" предлагают Украине отдать россии свои территории.
Сейчас снова предлагают аналогичные гарантии.
Думаете, что что-то изменится?
16.08.2025 17:20
Мелоні, мужня керівниця, своєї Країни, але ж, отой старикан трамп…
Він і сам не розуміє, бо старий, що гадить, собі ж у штани!
показати весь коментар
16.08.2025 16:46
Ты шо их стирал?
16.08.2025 17:16
Щоб бачити обісрані штані не обов'язково їх прати. Чи російські жінки забов'язані це робити?
16.08.2025 17:48
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
16.08.2025 17:39
Хтось в цю гібридну муйню про гарантії безпеки поза НАТО чи інші обходи відповідальності на кшталт будапештського меморандуму ще віре?
16.08.2025 16:48
Тут сомнения на гарантии и не "поза межами"
16.08.2025 17:17
запобігти новим війнам допоможе жорстке і справедливе покарання агресора , а не купа меморандумів і гарантій які ніхто не збирається виконувати !
16.08.2025 16:48
хто буде карать?
16.08.2025 17:28
твій американський справедливий суд , який дозволяє самому себе помилувати .
16.08.2025 18:18
На свинособачом наречії це звучить так : свежо преданье, но верится с трудом. У нас уже був меморандум по ядерній зброї, ну і шо?
16.08.2025 16:48
Как би НАТО, ка би 5 стаття, только понарошку как "будапешській мємосрандум"!
16.08.2025 17:03
ЯЗ для України це єдиний ефективний метод само захисту
16.08.2025 16:50
спитайте про 5 статтю, країни балтії!
трамп, це майже ізгой! крємлєчмоль заразив його.
signora джорджіа, не обмазуйтесь гімном конченого рудого лузера!
16.08.2025 16:51
Украина не верит ни в какие гарантии безопасности, кроме своих вооруженных сил!!!
16.08.2025 16:52
Коли США кажуть про гарантії безпеки, рука тянеться до пістолета
16.08.2025 16:56
Мелоні - шикарна лідерка , але у Трампа - деменція- то він памʼятає , то він забуває
16.08.2025 16:57
А я хочу вірити , що його деменція вже під контролем рейганістів.
16.08.2025 16:59
Трамп хоч знає, що він підтримав?
16.08.2025 17:02
Зробити московія знову маленькою і получити Нобелівську
16.08.2025 17:04
«Desine sperare qui hic intras»

16.08.2025 17:23
Не пробовали читать Будапештский меморандум ?
16.08.2025 16:58
Щось більше стане зрозуміло вже скоро - zейла терміново викликали на килим до Білого Дому. Такий поспіх у персональній накачці замість ще вчора обіцяного троїстого саміту Трампа з пуйлом і zейлом багато про що говорить.
Попри фактично зірваний саміт, Трамп попав на гачок і пуйло його підсікає, а він ведеться. Йдеться про те, що - поступова заміна прямої воєнної агресії на повзучу, але не менш агресивну немілітарну експансію й поглинання України за згоди й підтримки США...

Найгірше те, що ця ідея прийнята zейлом вже давно й остаточно (згадайте ганебні пункти стамбульської змови 29 березня 2022 року). Але тоді якраз президент США Байден і прем'єр Британії Джонсон зірвали ці вбивчі наміри. Сьогодні zе може отримати те, чого йому забракло тоді - не просто згоду й підтримку США, але й змогу переконувати українців, що він це виконує під примусом Америки...
16.08.2025 16:58
Гарантією могли б бути західні війська на україно-російській межі. Але й то якщо в цих військ забрати всі транспортні засоби щоб вони не дременули у разі нападу *****. А якщо це паперові клятви то ними можна підтирати сраку як підтерли попередніми.
16.08.2025 16:59
Тільки вступ в НАТО. Крапка.
16.08.2025 17:02
Хто ще вірить що Трамп не завербований агент колишнього кгб ? все що він робить на користь росії ,більше того з його приходом рашиський терор проти мирних громадян сутєво посилився , а всі ті слова що він за мир це пустопорожня болтовня ,це нікчемний президент який легалізовує міжнародного терориста.
16.08.2025 17:07
Каждый слышит, то, что он хочет.
16.08.2025 17:11
Стаття 5 включає в себе консультаціі з приводу нападу на одну з країни членів.
Стаття 5 не передбачає автоматичного введення військ. Кожна країна-член сама визначає, яку допомогу надати.
16.08.2025 17:29
Ну ось, вчасно не надали Україні необхідну і в потрібному обсязі зброю, тепер змушені будете своїх військових кидати в бій. Хоча для Трампа це обіцянки-цяцянки, скоріше
16.08.2025 17:27
Красуня.
16.08.2025 17:43
Найкращі гарантії безпеки будуть тоді коли ЗСУ знищать кілька мільйонів кацапів, звільнять українські території та поставлять ультиматум кацапстану що знищать ще кілька мільйонів або і більше якщо вони надумають знову проводити якусь війну!
16.08.2025 18:25
Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО, - Мелоні

А Трамп знає що таке стаття № 5 ?

Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".

Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...

Тут немає конфлікту інтересів. Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."

До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..
16.08.2025 18:29
Як тимчасова альтернатива факту, що Україна ПОКИ ЩО не в НАТО = АВТОМАТИЧНЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК, напр., Німеччини у випадку нападу ************** на одну (спочатку) область України (напр., Закарпатську). Залізне зобов'язання. Прямо сьогодні, а не колись. Завтра додати ще декілька країн та декілька областей... Поступово захистити 20 областей... Майже назавжди - до остаточного прийняття України до складу НАТО.
16.08.2025 18:41
 
 