Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО, - Мелоні
Після переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці з’явилася можливість для укладення мирної угоди, водночас ключовим залишається питання гарантій безпеки для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.
"Я вважаю позитивним, що для України з'являються проблиски миру. Досягнення угоди, як і раніше, є складним, але, нарешті, можливим, особливо після багатомісячного глухого кута на лінії фронту", – заявила вона.
Також Мелоні наголосила, що лише Україна зможе вести переговори на своїх умовах і на своїй території.
Водночас, за її словами, ключовим залишається питання гарантій безпеки для України, щоб запобігти новому російському вторгненню.
"І саме в цьому аспекті найцікавіші новини були зафіксовані в Анкориджі", – додала Мелоні.
Прем’єрка Італії наполягає, що лише сильні та надійні гарантії в цьому питанні можуть запобігти новим війнам та агресії.
Мелоні додала, що Трамп сьогодні підтримав італійську ідею гарантій безпеки для України на основі статті 5 НАТО.
"Відправною точкою пропозиції є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволило б Україні розраховувати на підтримку всіх своїх партнерів, включно зі США, готових вжити заходів у разі нового нападу. На цьому етапі переговорів європейські держави залишаються єдиними у своїй підтримці України", – наголосила вона.
Мелоні підсумувала, що шлях до миру нелегкий, але важливо, що він обраний.
Нагадаємо, повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп обговорює із європейськими партнерами надання Україні гарантій безпеки, схожих до 5 статті НАТО.
Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Собрались, поп...ли и разошлись.
Более того, сейчас США по этим "гарантиям" предлагают Украине отдать россии свои территории.
Сейчас снова предлагают аналогичные гарантии.
Думаете, что что-то изменится?
Він і сам не розуміє, бо старий, що гадить, собі ж у штани!
трамп, це майже ізгой! крємлєчмоль заразив його.
signora джорджіа, не обмазуйтесь гімном конченого рудого лузера!
Попри фактично зірваний саміт, Трамп попав на гачок і пуйло його підсікає, а він ведеться. Йдеться про те, що - поступова заміна прямої воєнної агресії на повзучу, але не менш агресивну немілітарну експансію й поглинання України за згоди й підтримки США...
Найгірше те, що ця ідея прийнята zейлом вже давно й остаточно (згадайте ганебні пункти стамбульської змови 29 березня 2022 року). Але тоді якраз президент США Байден і прем'єр Британії Джонсон зірвали ці вбивчі наміри. Сьогодні zе може отримати те, чого йому забракло тоді - не просто згоду й підтримку США, але й змогу переконувати українців, що він це виконує під примусом Америки...
Стаття 5 не передбачає автоматичного введення військ. Кожна країна-член сама визначає, яку допомогу надати.
А Трамп знає що таке стаття № 5 ?
Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".
Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...
Тут немає конфлікту інтересів. Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."
До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..