Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО, - Мелоні

Після переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці з’явилася можливість для укладення мирної угоди, водночас ключовим залишається питання гарантій безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.

"Я вважаю позитивним, що для України з'являються проблиски миру. Досягнення угоди, як і раніше, є складним, але, нарешті, можливим, особливо після багатомісячного глухого кута на лінії фронту", – заявила вона.

Також Мелоні наголосила, що лише Україна зможе вести переговори на своїх умовах і на своїй території.

Водночас, за її словами, ключовим залишається питання гарантій безпеки для України, щоб запобігти новому російському вторгненню.

"І саме в цьому аспекті найцікавіші новини були зафіксовані в Анкориджі", – додала Мелоні.

Також читайте: США можуть надати Україні гарантії безпеки разом з Європою, але не у формі НАТО, - Трамп

Прем’єрка Італії наполягає, що лише сильні та надійні гарантії в цьому питанні можуть запобігти новим війнам та агресії.

Мелоні додала, що Трамп сьогодні підтримав італійську ідею гарантій безпеки для України на основі статті 5 НАТО.

"Відправною точкою пропозиції є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволило б Україні розраховувати на підтримку всіх своїх партнерів, включно зі США, готових вжити заходів у разі нового нападу. На цьому етапі переговорів європейські держави залишаються єдиними у своїй підтримці України", – наголосила вона.

Мелоні підсумувала, що шлях до миру нелегкий, але важливо, що він обраний.

Також читайте: Путін завдяки зустрічі на Алясці вийшов з міжнародної ізоляції, - ексглава МЗС Польщі Чапутович

Нагадаємо, повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп обговорює із європейськими партнерами надання Україні гарантій безпеки, схожих до 5 статті НАТО.

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.