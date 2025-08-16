РУС
Новости
2 514 31

Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины на основании статьи 5 НАТО, - Мелони

Мелони о гарантиях безопасности

После переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске появилась возможность для заключения мирного соглашения, при этом ключевым остается вопрос гарантий безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Я считаю положительным, что для Украины появляются проблески мира. Достижение соглашения по-прежнему является сложным, но, наконец, возможным, особенно после многомесячного тупика на линии фронта", - заявила она.

Также Мелони подчеркнула, что только Украина сможет вести переговоры на своих условиях и на своей территории.

В то же время, по ее словам, ключевым остается вопрос гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить новое российское вторжение.

"И именно в этом аспекте самые интересные новости были зафиксированы в Анкоридже", - добавила Мелони.

Также читайте: США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, но не в форме НАТО, - Трамп

Премьер Италии настаивает, что только сильные и надежные гарантии в этом вопросе могут предотвратить новые войны и агрессию.

Мелони добавила, что Трамп сегодня поддержал итальянскую идею гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.

"Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине рассчитывать на поддержку всех своих партнеров, включая США, готовых принять меры в случае нового нападения. На этом этапе переговоров европейские государства остаются едиными в своей поддержке Украины", - подчеркнула она.

Мелони подытожила, что путь к миру нелегкий, но важно, что он выбран.

Также читайте: Путин благодаря встрече на Аляске вышел из международной изоляции, - экс-глава МИД Польши Чапутович

Напомним, сообщалось, что лидер США Дональд Трамп обсуждает с европейскими партнерами предоставление Украине гарантий безопасности, похожих на 5 статью НАТО.

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

 

Трамп Дональд (6342) Джорджа Мелони (141) гарантии безопасности (151)
Топ комментарии
+13
На кшалт 5 статті...Тоб то у випадку нападу ...гаранти збираються на консультації і кожен самостійно вирішує,що він буде робити по захисту...
показать весь комментарий
16.08.2025 16:45 Ответить
+7
запобігти новим війнам допоможе жорстке і справедливе покарання агресора , а не купа меморандумів і гарантій які ніхто не збирається виконувати !
показать весь комментарий
16.08.2025 16:48 Ответить
+6
Хтось в цю гібридну муйню про гарантії безпеки поза НАТО чи інші обходи відповідальності на кшталт будапештського меморандуму ще віре?
показать весь комментарий
16.08.2025 16:48 Ответить
16.08.2025 16:45 Ответить
Так, а шо нам гарантують нам в якості безпеки? Якісь конкретні факти будуть, чи тільки заяви? Щит вже тріщить по швах. Може впишуться якось по плотнєє
показать весь комментарий
16.08.2025 16:59 Ответить
В Будапештском соглашении тоже было написано, что США, Великобритания и Франция собираются на консультации.
Собрались, поп...ли и разошлись.
Более того, сейчас США по этим "гарантиям" предлагают Украине отдать россии свои территории.
Сейчас снова предлагают аналогичные гарантии.
Думаете, что что-то изменится?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:20 Ответить
Мелоні, мужня керівниця, своєї Країни, але ж, отой старикан трамп…
Він і сам не розуміє, бо старий, що гадить, собі ж у штани!
показать весь комментарий
16.08.2025 16:46 Ответить
Ты шо их стирал?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:16 Ответить
Щоб бачити обісрані штані не обов'язково їх прати. Чи російські жінки забов'язані це робити?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:48 Ответить
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
показать весь комментарий
16.08.2025 17:39 Ответить
16.08.2025 16:48 Ответить
Тут сомнения на гарантии и не "поза межами"
показать весь комментарий
16.08.2025 17:17 Ответить
16.08.2025 16:48 Ответить
хто буде карать?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:28 Ответить
На свинособачом наречії це звучить так : свежо преданье, но верится с трудом. У нас уже був меморандум по ядерній зброї, ну і шо?
показать весь комментарий
16.08.2025 16:48 Ответить
Как би НАТО, ка би 5 стаття, только понарошку как "будапешській мємосрандум"!
показать весь комментарий
16.08.2025 17:03 Ответить
ЯЗ для України це єдиний ефективний метод само захисту
показать весь комментарий
16.08.2025 16:50 Ответить
спитайте про 5 статтю, країни балтії!
трамп, це майже ізгой! крємлєчмоль заразив його.
signora джорджіа, не обмазуйтесь гімном конченого рудого лузера!
показать весь комментарий
16.08.2025 16:51 Ответить
Украина не верит ни в какие гарантии безопасности, кроме своих вооруженных сил!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 16:52 Ответить
Коли США кажуть про гарантії безпеки, рука тянеться до пістолета
показать весь комментарий
16.08.2025 16:56 Ответить
Мелоні - шикарна лідерка , але у Трампа - деменція- то він памʼятає , то він забуває
показать весь комментарий
16.08.2025 16:57 Ответить
А я хочу вірити , що його деменція вже під контролем рейганістів.
показать весь комментарий
16.08.2025 16:59 Ответить
Трамп хоч знає, що він підтримав?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:02 Ответить
Зробити московія знову маленькою і получити Нобелівську
показать весь комментарий
16.08.2025 17:04 Ответить
«Desine sperare qui hic intras»

показать весь комментарий
16.08.2025 17:23 Ответить
Не пробовали читать Будапештский меморандум ?
показать весь комментарий
16.08.2025 16:58 Ответить
Щось більше стане зрозуміло вже скоро - zейла терміново викликали на килим до Білого Дому. Такий поспіх у персональній накачці замість ще вчора обіцяного троїстого саміту Трампа з пуйлом і zейлом багато про що говорить.
Попри фактично зірваний саміт, Трамп попав на гачок і пуйло його підсікає, а він ведеться. Йдеться про те, що - поступова заміна прямої воєнної агресії на повзучу, але не менш агресивну немілітарну експансію й поглинання України за згоди й підтримки США...

Найгірше те, що ця ідея прийнята zейлом вже давно й остаточно (згадайте ганебні пункти стамбульської змови 29 березня 2022 року). Але тоді якраз президент США Байден і прем'єр Британії Джонсон зірвали ці вбивчі наміри. Сьогодні zе може отримати те, чого йому забракло тоді - не просто згоду й підтримку США, але й змогу переконувати українців, що він це виконує під примусом Америки...
показать весь комментарий
16.08.2025 16:58 Ответить
Гарантією могли б бути західні війська на україно-російській межі. Але й то якщо в цих військ забрати всі транспортні засоби щоб вони не дременули у разі нападу *****. А якщо це паперові клятви то ними можна підтирати сраку як підтерли попередніми.
показать весь комментарий
16.08.2025 16:59 Ответить
Тільки вступ в НАТО. Крапка.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:02 Ответить
Хто ще вірить що Трамп не завербований агент колишнього кгб ? все що він робить на користь росії ,більше того з його приходом рашиський терор проти мирних громадян сутєво посилився , а всі ті слова що він за мир це пустопорожня болтовня ,це нікчемний президент який легалізовує міжнародного терориста.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:07 Ответить
Каждый слышит, то, что он хочет.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:11 Ответить
Стаття 5 включає в себе консультаціі з приводу нападу на одну з країни членів.
Стаття 5 не передбачає автоматичного введення військ. Кожна країна-член сама визначає, яку допомогу надати.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:29 Ответить
Ну ось, вчасно не надали Україні необхідну і в потрібному обсязі зброю, тепер змушені будете своїх військових кидати в бій. Хоча для Трампа це обіцянки-цяцянки, скоріше
показать весь комментарий
16.08.2025 17:27 Ответить
Красуня.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:43 Ответить
 
 