Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины на основании статьи 5 НАТО, - Мелони
После переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске появилась возможность для заключения мирного соглашения, при этом ключевым остается вопрос гарантий безопасности для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
"Я считаю положительным, что для Украины появляются проблески мира. Достижение соглашения по-прежнему является сложным, но, наконец, возможным, особенно после многомесячного тупика на линии фронта", - заявила она.
Также Мелони подчеркнула, что только Украина сможет вести переговоры на своих условиях и на своей территории.
В то же время, по ее словам, ключевым остается вопрос гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить новое российское вторжение.
"И именно в этом аспекте самые интересные новости были зафиксированы в Анкоридже", - добавила Мелони.
Премьер Италии настаивает, что только сильные и надежные гарантии в этом вопросе могут предотвратить новые войны и агрессию.
Мелони добавила, что Трамп сегодня поддержал итальянскую идею гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.
"Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине рассчитывать на поддержку всех своих партнеров, включая США, готовых принять меры в случае нового нападения. На этом этапе переговоров европейские государства остаются едиными в своей поддержке Украины", - подчеркнула она.
Мелони подытожила, что путь к миру нелегкий, но важно, что он выбран.
Напомним, сообщалось, что лидер США Дональд Трамп обсуждает с европейскими партнерами предоставление Украине гарантий безопасности, похожих на 5 статью НАТО.
Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Собрались, поп...ли и разошлись.
Более того, сейчас США по этим "гарантиям" предлагают Украине отдать россии свои территории.
Сейчас снова предлагают аналогичные гарантии.
Думаете, что что-то изменится?
Він і сам не розуміє, бо старий, що гадить, собі ж у штани!
трамп, це майже ізгой! крємлєчмоль заразив його.
signora джорджіа, не обмазуйтесь гімном конченого рудого лузера!
Попри фактично зірваний саміт, Трамп попав на гачок і пуйло його підсікає, а він ведеться. Йдеться про те, що - поступова заміна прямої воєнної агресії на повзучу, але не менш агресивну немілітарну експансію й поглинання України за згоди й підтримки США...
Найгірше те, що ця ідея прийнята zейлом вже давно й остаточно (згадайте ганебні пункти стамбульської змови 29 березня 2022 року). Але тоді якраз президент США Байден і прем'єр Британії Джонсон зірвали ці вбивчі наміри. Сьогодні zе може отримати те, чого йому забракло тоді - не просто згоду й підтримку США, але й змогу переконувати українців, що він це виконує під примусом Америки...
Стаття 5 не передбачає автоматичного введення військ. Кожна країна-член сама визначає, яку допомогу надати.