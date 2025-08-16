Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины на основании статьи 5 НАТО, - Мелони

После переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске появилась возможность для заключения мирного соглашения, при этом ключевым остается вопрос гарантий безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Я считаю положительным, что для Украины появляются проблески мира. Достижение соглашения по-прежнему является сложным, но, наконец, возможным, особенно после многомесячного тупика на линии фронта", - заявила она.

Также Мелони подчеркнула, что только Украина сможет вести переговоры на своих условиях и на своей территории.

В то же время, по ее словам, ключевым остается вопрос гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить новое российское вторжение.

"И именно в этом аспекте самые интересные новости были зафиксированы в Анкоридже", - добавила Мелони.

Премьер Италии настаивает, что только сильные и надежные гарантии в этом вопросе могут предотвратить новые войны и агрессию.

Мелони добавила, что Трамп сегодня поддержал итальянскую идею гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.

"Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине рассчитывать на поддержку всех своих партнеров, включая США, готовых принять меры в случае нового нападения. На этом этапе переговоров европейские государства остаются едиными в своей поддержке Украины", - подчеркнула она.

Мелони подытожила, что путь к миру нелегкий, но важно, что он выбран.

Напомним, сообщалось, что лидер США Дональд Трамп обсуждает с европейскими партнерами предоставление Украине гарантий безопасности, похожих на 5 статью НАТО.

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.