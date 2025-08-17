РУС
Трамп уже раздражен и Россией, и Украиной, - Волкер

Волкер о территориальных уступках

Президенту США Дональду Трампу сложно понять разницу между оккупированными и признанными территориями, поэтому его раздражает отсутствие "простого обмена" между сторонами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом бывший спецпредставитель США Курт Волкер заявил в интервью "Суспільному".

Он подчеркнул, что не знает, как отреагирует Трамп на отказ Зеленского относительно уступок относительно Донбасса.

"Трамп уже раздражен и Россией, и Украиной. Его раздражает, что нет "простого обмена". Он не понимает, насколько это сложно", - сказал Волкер.

Он пояснил, что глава Белого дома не видит разницы между ситуацией "это оккупированная территория, мы не можем ее сейчас вернуть" и "это признанная российская территория".

"Для него это одно и то же: "Ну, она же под Россией, то какая разница?". Но для Украины и международного права это огромная разница. Потому что признать успех агрессии - это путь к катастрофе и будущим войнам: Путин получит одно и пойдет за другим", - прокомментировал Волкер.

Напомним, президент Зеленский во время разговора с Трампом и европейскими лидерами отказался выводить войска из Донецкой области по требованию диктатора РФ Владимира Путина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путин и его команда пытались повлиять на Трампа, - Волкер

Топ комментарии
+33
Відверто назвав тупим.
17.08.2025 09:27 Ответить
+27
Шварцнеггер до Трампа: "Президенте Трамп! Я щойно подивився вашу прес-конференцію з Путіним, і це було ганебно. Ви стояли там, як мокра локшина, як якийсь фанатик. Я ловив себе на думці: коли ви попросите у нього автограф або зробите з ним селфі. Ви буквально здали цю прес-конференцію, нашу розвідувальну спільноту, нашу судову систему і що найгірше, нашу країну"
17.08.2025 09:41 Ответить
+8
Волкер,піди і розкажи це рудому дегенерату. Чи окрім дебіла вітькова та довбой@ба венса йому ніхто нічого не розказує?
17.08.2025 09:28 Ответить
Відверто назвав тупим.
17.08.2025 09:27 Ответить
Шварцнеггер до Трампа: "Президенте Трамп! Я щойно подивився вашу прес-конференцію з Путіним, і це було ганебно. Ви стояли там, як мокра локшина, як якийсь фанатик. Я ловив себе на думці: коли ви попросите у нього автограф або зробите з ним селфі. Ви буквально здали цю прес-конференцію, нашу розвідувальну спільноту, нашу судову систему і що найгірше, нашу країну"
17.08.2025 09:41 Ответить
😊 Насправді там було ще більш образливо: Boy hunting for autographs. Що означає "хлопчик, що полює за автографами". Це значно гірше на емоційному рівні образ, ніж фанат, хоча тут при перекладі вжили одне слова, близьке за значенням, щоб не вживати фразу. У США є такі злопчики, що полюють за афтогмафами відомих баскетболістів, хокеїстів, гравців у американський фуиьол, бейсболістів і т.п. Вони не є уболівальниками однієї команди, чи фанатами одного грааця - вони - збирачі автографів для власного его, чи продажу з обміном. У нас у соакові часи так збирали фото акторів, співаків, акторів індійського кіно, якими потім хвалилися у колі собі подібних, робили окремі альбоми, чи навіть обклеювали кришки валіз зсередини. Це часто робили інфантильні підлітки, переважно з комплексами. От власне Шваруенеггер і обізвав Трампа таким інфантильним хлопчиком, натякаючи на наявність у нього альбому, чи валізи з фото пуцина, трьох Кімів, Мао, Сі, Лукашенки і навіть ненависного Обами, у якого є Нобелівська премія і можливо самого Байдена, якому він схоже заздрить.
17.08.2025 10:43 Ответить
У нього не просто раж колекціонування знаменитостей, це - патологічна інфантильна залежність від хижака. Відчуває страх = повага
17.08.2025 11:12 Ответить
Який тупий-трамп,це теж не має різниці.
17.08.2025 10:02 Ответить
при чому тут українці,коли ви вибрали тупе,нарцисне,трахнуте на всю голову збочинця,гвалтівника неповнолітніх ? кукурудзу вам в дупу
17.08.2025 10:46 Ответить
трамп piesdil

.
17.08.2025 10:11 Ответить
Трамп роздратований через Боневтіка Україною, він йому ніколи не пробачить вялічіє на його території. А росію Трамп любить і мріє стати таким, як терорист номер один.
17.08.2025 09:27 Ответить
Ти серйозно?... Ти ніколи не чув вислову: "Правитель повинен буть вище емоцій..."? ПРо подібне ще Макіавеллі писав... "Правителі керуються нагальною необхідністю - тоді вони мають успіх... Попередній дописувач, "Марцинковський", дав Трампу вичерпну характеристику, спираючись на слова Волкера...
Ти чув, що небудь, про Конституцію України? Про Закон України "Про референдум"?
Якщо ні - пояснюю: передача територій - це чітко визначена ПРОЦЕДУРА! А не "хотєлка" "Блазня"... Нічого не буде, поки на це не дасть згоду Верховне рада - бо у нас "парламентсько-президентська республіка", а не "президентсько-парламентська". А ВР не зможе цього зробить - бо їх просто "перевішають" на Хрещатику, за це. Тому спробують заручиться рішенням всеукраїнського референдуму. А його, зараз, провести НЕМОЖЛИВО - бо не скасований воєнний стан і кілька мільйонів громадян УКраїни розкидані по всій земній кулі, за межами України...
Та й під час воєнного стану референдуми заборонені...
А тепер сядь, і подумай - як це можна зробить? Адже Путін зупинить агресію не хоче, поки не отримає бажане...
17.08.2025 09:43 Ответить
наша варховна зрада и потужный когда хотят конституции ставят на паузу. Так что думаю найдут возможность, главное желание😄
17.08.2025 10:23 Ответить
Ну-ну...
17.08.2025 10:27 Ответить
Волкер,піди і розкажи це рудому дегенерату. Чи окрім дебіла вітькова та довбой@ба венса йому ніхто нічого не розказує?
17.08.2025 09:28 Ответить
Весну нужно стать президентом, пока он подыгрывает трампу, но сложно понять что у него на уме.
17.08.2025 09:36 Ответить
Та ні, це зовсім не складно...
17.08.2025 10:02 Ответить
Интервью калугина 2018 год. https://newrepublic.com/article/150646/young-trump-went-russia?utm_source=chatgpt.com
17.08.2025 10:36 Ответить
А до чого тут Україна, Курт? Він же ж сам хотів зустричи з прекрасним другом ******. Обісрався Трамп, обісрав та опустів в чергове сша Трамп, агресор Параша а винна Україна?
17.08.2025 09:32 Ответить
Ну все ж руда тупиця не розуміє, як влаштована саме Україна і чому Крим з Донбасом досі українськї.
17.08.2025 09:45 Ответить
Це класика. Хто всравсь? - невістка.
17.08.2025 10:04 Ответить
Cтарий імпотент)То костюм в Зе нетакий,то європейці готові купляти зброю для України...то ***** має три чумайдана..то лауреатом нобелівської премії так і здохне)))Америко,Америко,кого ти собі обрала)Тут його спецзмі пишуть,що для взяття Донбасу такими темпами треба москалям ще 4.4 роки ,а президенства залишилося 3.5 роки)))Думаю до кінця свого президентства загремить в будинок для людей похилого віку)
17.08.2025 09:32 Ответить
Не змогла пройти повз коментаря. Сподіваюся, що американці за ментальністю - не росіяни і вже наступної осені трампа чекає імпічмент. За дурість його не попросять, бо це буде ганьба для всього народу. Він ще бовкнув про Тайвань, що, поки він при владі, той не нападе на Тайвань. Думаю, нападе в 2026 або 2027. Дай Боже помилитися
17.08.2025 11:17 Ответить
Якби не гольф - ліз хоч в петлю
17.08.2025 09:33 Ответить
...а то Сі запевнив ,що на Тайвань не нападатиме,"поки той през")))
17.08.2025 09:34 Ответить
А Сі своім черевиком по його обличчю пройдеться. До речі цей ідіот йому допомагає, почавши пошлини на мікрочипи. Прийде Третя Світова війна, трампістам прийдеться дуже погано
17.08.2025 10:23 Ответить
трамп дуже бажає, ну дуже дуже хоче, отримати свою нобелівську прєлєсть!
трампу вкрай необхідна фоточка де крємлєчмоль та зе!скоморох жмуть руки на зубоскалять на фоні геніального доні.
да, шо ж це таке?
у якогось обами є, а у веліколєпного доні немає.....
та, ще отой байден, все життя пересрав.
17.08.2025 09:34 Ответить
І чого це? Зелі на Алясці начебто не було. Чи Шнобелівська премія "миру" упливає, чи воно настільки тупе що нерозуміє, що саме він принизив Штати до рівня васала параші
17.08.2025 09:34 Ответить
Америці треба терміново обмежити граничний вік кандидатів у Президенти! "Это позор какой-то"!
Абсолютно неадекватний нарцис, який веде Світ до п..деца своїми "сдєлками".
Навіть не знаю - як повинен вести себе зараз Зєля. В росії - повна ейфорія і майже Дєнь побєди...
17.08.2025 09:34 Ответить
А ми то як раді що Тампон людоїда ***** в жопу цьомкав на Алясці і червоні доріжки від самого літака розстилав перед вбивцею і дітокрадом
17.08.2025 09:35 Ответить
Если принять версию, про Краснова, то все становится на свои места. Принуждение к капитуляции.
17.08.2025 09:37 Ответить
Кукіша руда мавпа від нас отримає,а не капітуляцію.
17.08.2025 09:40 Ответить
Та вже стільки доказів цієї версії, що дивно, як можна допустити іншу версію
17.08.2025 09:55 Ответить
Трампу важко щось розуміти взагалі!
Але це зараз світовий тренд в колишніх демократичних країнах...
17.08.2025 09:40 Ответить
Правокуколди завжди тупі, як корка.
17.08.2025 09:43 Ответить
Все ви знаєте - хто чим дихає - хто шо думає - вумні шо піздєц! - чого ж ви профукали вибори?
17.08.2025 09:44 Ответить
Дуже цінна заява колишнього спецпредставника США
17.08.2025 09:44 Ответить
Значно цінніше вашого порожнього коментаря.
17.08.2025 09:51 Ответить
То йому треба розжувати , пояснити на пальцях , мовляв - а якщо хтось прийде зі зброєю в його особистий маєток , вижене його самого і Мелашку з їх спальні , і заявить що це тепер його кімната , то він теж скаже - ну шо ж - "ну, вона ж під нападником , то яка різниця?" ..
Хоча я й дуже сумніваюсь що тупорила іржава макака і навіть в цьому випадку - зрозуміє різницю між окупованими та визнаними територіями . Воно настільки дурне що це навіть неможливо описати .
17.08.2025 09:44 Ответить
Як на таку посаду можна вибирати таке відверте тупе лайно?Без обмеження віку і елементарного медпроф обстеження? Чому в інших галузях жорсткий відбір,а на посаду президента можна вибирати навіть шизофреників?Це стосується не тільки США.
17.08.2025 09:45 Ответить
Світ вже давно є.анувся . Я теж ніколи не міг і досі не можу ніяк зрозуміти - чому наприклад на посаду топ-менеджера компанії треба проходити жорсткий відбір , довго доводити свої знання і вміння , мати неабиякий досвід і стаж , мати багато інших якостей , а на посаду президента країни , не треба нічого , ні фахової освіти , ні політичного досвіду , ні довідки від психіатра , достатньо просто мати громадянство , відповідний вік , володіти мовою , і написати заяву у якій вказати - я хочу бути президентом . !!
І це затверджено в Конституції !!! Жах . Хотілося б запитати тих хто її складав - ви тоді були при своєму розумі !?
17.08.2025 10:14 Ответить
Ключ: потрібно бути злочинцем з бабосами.
17.08.2025 11:20 Ответить
Бо на посаді топ-менеджера вся відповідальність за роботу команди тільки на топ-менеджері. І там немає можливості казати: це вони помножили результат на нуль, бо який ти тоді топ-менеджер, якщо не в змозі встановити контрольні місця, дедлайни. А у Президента команда "ефективних менеджерів", яка його прикриває, а він публічна фігура, завдання якої, в першу чергу, не осоромити державу і елементарно не осоромитися особисто.
17.08.2025 11:23 Ответить
Це вже якийсь сюрр. Не добившись жодної поступки від Сосії, Тампон злиться на Україну що вона не хоче капітулювати. Бо Тампону позаріз потрібна шнобелівська премия "миру", перед виборами в конгрес
показать весь комментарий
Напомните и рыжему и зеленому идиоту, это не территория это люди, судьбы и жизни людей.
17.08.2025 09:47 Ответить
Тупий півень нічого не розуміє!!! Бо воно тупе і сцикливе!!!
17.08.2025 09:47 Ответить
Конечно он не понимает, ведь по его представлениям, законы, право, конституции и прочее вторичны по отношению к силе, по его понятиям слабый должен прогнутся перед сильным, а упертая Украина не хочет.
17.08.2025 09:47 Ответить
Хто ж рудому придурку доктор, що він вибрав собі роль кремлівського холуя? Тепер не може діяти, як належить президенту великої держави, а злість зриває на Україні. Для виду щось там белькоче і про рашку.
17.08.2025 09:50 Ответить
17.08.2025 09:50 Ответить
Поміж строк: ТРАМП довбайоб.
17.08.2025 09:56 Ответить
Як і більшість,яка його оточує.
17.08.2025 10:05 Ответить
Руде опудало настільке тупе, що не розуміє юридичних законів, вони йому заважають. У нього в голові є тільки таке "понятіє" як "сделка".
17.08.2025 10:08 Ответить
Самая лучшая дня ного сделка с Путиным это подписание совместного некролога.
17.08.2025 10:10 Ответить
Стісняюсь запитать, а президент Трамп хоч читать вже навчився?
17.08.2025 10:09 Ответить
Він ледве слова в речення складає. Більше 5 слів - вже нє
17.08.2025 11:22 Ответить
Відкий дебіл Трамп... З Янеком вони в дуєті... Але як він сформулював про заборону Конституції, щоб віддати землі..Він сказав, що ЗЕ не потрібно було дозвіл Конституції на вбивство людей...))) ЗЕ захищається...а вбиває твій хкуйло
17.08.2025 10:23 Ответить
@ (з редакційними змінами):

Після зустрічі президентів Пітьми та США був запланований обід на честь *****. Про це стало відомо з документів служби протоколу Держдепартаменту США, які забули в принтері в одному з готелів Анкориджа і з якими ознайомилися на американському Національному суспільному радіоhttps://www.npr.org/2025/08/16/nx-s1-5504196/trump-putin-summit-documents-left-behind (NPR).

У документах містяться імена та телефонні номери співробітників служби протоколу, плани розсадки делегацій і навіть підказки, як вимовляти російські прізвища - HOOy-looo, Laav-rof і так далі.
Вісім роздрукованих сторінок знайшли та передали радіо троє неназваних гостей готелю Captain Cook неподалік від військової бази, де відбулась зустріч.
Документи лежали в одному з доступних для всіх гостей принтерів. Їх знайшли в п'ятницю близько 9 ранку за місцевим часом, тобто приблизно за дві години до прибуття в Анкоридж двох президентів
У Держдепартаменті потурбувалися про правильну вимову російських імен
Документи в черговий раз показують, наскільки спонтанною була зустріч двох президентів і що її формат змінювався кілька разів.
У документах відображений план, згідно з яким спочатку планували зустріч у форматі "два на два": президент пітьми ***** і його помічник із зовнішньополітичних питань Ушаков мав вести переговори з президентом США Тромбом та його спецпредставником Вітковим.

Незадовго до цієї зустрічі повідомлялося, що президенти спочатку поговорять віч-на-віч, якщо не враховувати перекладачів. У результаті в зустрічі взяли участь три офіційні особи з кожного боку: до ***** та Ушакова приєднався голова "МЗС РФ" Лавров, а до Тромба та Віткова - держсекретар Рубіо.
Після того, згідно з отриманими NPR документами, мав відбутися обід "на честь його високоповажності *****, президента Рашистської Пітьми". В обіді повинні були брати участь шість делегатів із кожної зі сторін.
Ланч мав бути скромним: перша страва - із зеленого салату з вінегретною заправкою і хліба з розмариново-лимонним вершковим маслом, основна страва - палтус чи філе-міньйон з перцевим соусом. На гарнір пропонували картопляне пюре з маслом чи спаржу. На десерт - крем-брюле з морозивом.



Із документів також випливає, що Тромб мав подарувати ***** настільну статуетку з білоголовим орланом - птахом - символом США.
Але в результаті ланчу не було. Хоча і сам план Білого дому влаштувати обід на честь ***** - нехай навіть найскромніший - розчарує опозицію в Америці та політиків в Україні та по всій Європі, де болісно сприйняли кадри з американськими солдатами, які на колінах розстилають червону доріжку перед російським президентським літаком.
Критики побачили в цьому зловісний символізм: президент Америки, якого на Заході прийнято називати лідером вільного світу, зустрічає як почесного гостя автократа, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за обвинуваченням у воєнних злочинах.

Але крім міжнародного символізму та доказів хаотичної підготовки до зустрічі, витік інформації порушує питання щодо ставлення до інформаційної безпеки в адміністрації Тромба.
У своїй статті NPR згадує, що в березні цього року журналіста випадково додали в секретний чат, де віцепрезидент США, міністр оборони та інші високопосадовці обговорювали плани авіаударів по Ємену
17.08.2025 10:24 Ответить
Так не лізь туди, де зробити нічого не можеш. Спокійніший будеш. "Шнобелівський лауреат"
17.08.2025 10:25 Ответить
Знав би старий рудий нікчема, як українці ним роздратовані
17.08.2025 10:25 Ответить
Можливо в нього хронічний закреп який привів до інтоксикації організму і повної інтоксикації головного мозку з погіршенням ідіотичного стану..
17.08.2025 10:31 Ответить
Росіяни не мали намірів укладати якусь угоду. Ніхто неокуповані теріторії їм віддавати не збирається і не буде. На його вимоги:
1. Українці мають вивести свої війська з Донецької обл.
2. РПЦ має отримати статут церкви в Україні
3. Російська має бути другою державною в Україні
4. Україна відмовляється від НАТО
5. Україна не має розповідати про Півтора мільони вбитих росіян в Україні
6. Росія має право загрожувати всьому Світові застосуванням ядерної зброї
___________
У відповідь паРаша :має отримати тільки одну вимогу:
Ядерна зброя Раші, як засіб шантажу, має буди ліквідована. Російська мова і фсбшне РПЦ після цього буде смітником, яким навіть користуватись буде гидотно
17.08.2025 10:31 Ответить
складно зрозуміти різницю..... на всіх континентах є свій умний нарід який вибирає.
17.08.2025 10:33 Ответить
я ніколи не бачила, шоб у Волкера було таке тупе обличча як при цієї промові ...здаяться шо Волкер був завжди прихованним запроданцем ...
17.08.2025 10:36 Ответить
"Запроданець" у цьому сенсі стосується українських посадовців. А Волкер працює на Америку, не на Україну, цілком по совісті. Нам треба, щоб наші посадовці не були запроданцями
17.08.2025 10:43 Ответить
я згодна з вами , ми всі знаємо яка влада сьогодні в Україні ,але такі заяви Волкера ,демонструють його подвійні стандарти до України ...
17.08.2025 10:47 Ответить
Президенту США Дональду Трампу складно зрозуміти різницю між окупованими та визнаними територіями, Волкер.та ну нах таку куйню гнати щоб відбілити купленого куйлом трамбона.Не іпи мозг українському народу відвертою брехнею
17.08.2025 10:44 Ответить
Він роздратований своїми обіцянками які не може виконати. Треба б до думати перед тим як ляпати язиком
17.08.2025 10:45 Ответить
нас теж ніхто не радує - ні ворог, ні "союзники"
17.08.2025 11:02 Ответить
трумп лиже сраку ***** і роздратований, що там не повидло...
17.08.2025 11:06 Ответить
Махлєр, шулєр, аферист, барига
17.08.2025 11:09 Ответить
Покажіть цьому рудому дебілу як його любі кацапчики ходили з макетами ракет і вигуками "На Вышінгтон!". Чи про "радіоактивний пєпєл"...
17.08.2025 11:20 Ответить
За Трампом стоїть великий американський капітал та інтереси великих американських кампаній, для яких наша війна майже не існує…, це просто перешкода робити великі гроші…, й Трампа обрали для того, щоб він домовився…, або надії великі покладали, або він їм насвистів про свої супер здібності…, йому абсолютно похрін хто там кого вбиває та навіщо, йому потрібно виконати свої зобовʼязання й все…
17.08.2025 11:22 Ответить
 
 