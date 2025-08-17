Трамп уже раздражен и Россией, и Украиной, - Волкер

Президенту США Дональду Трампу сложно понять разницу между оккупированными и признанными территориями, поэтому его раздражает отсутствие "простого обмена" между сторонами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом бывший спецпредставитель США Курт Волкер заявил в интервью "Суспільному".

Он подчеркнул, что не знает, как отреагирует Трамп на отказ Зеленского относительно уступок относительно Донбасса.

"Трамп уже раздражен и Россией, и Украиной. Его раздражает, что нет "простого обмена". Он не понимает, насколько это сложно", - сказал Волкер.

Он пояснил, что глава Белого дома не видит разницы между ситуацией "это оккупированная территория, мы не можем ее сейчас вернуть" и "это признанная российская территория".

"Для него это одно и то же: "Ну, она же под Россией, то какая разница?". Но для Украины и международного права это огромная разница. Потому что признать успех агрессии - это путь к катастрофе и будущим войнам: Путин получит одно и пойдет за другим", - прокомментировал Волкер.

Напомним, президент Зеленский во время разговора с Трампом и европейскими лидерами отказался выводить войска из Донецкой области по требованию диктатора РФ Владимира Путина.

