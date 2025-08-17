Трамп уже раздражен и Россией, и Украиной, - Волкер
Президенту США Дональду Трампу сложно понять разницу между оккупированными и признанными территориями, поэтому его раздражает отсутствие "простого обмена" между сторонами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом бывший спецпредставитель США Курт Волкер заявил в интервью "Суспільному".
Он подчеркнул, что не знает, как отреагирует Трамп на отказ Зеленского относительно уступок относительно Донбасса.
"Трамп уже раздражен и Россией, и Украиной. Его раздражает, что нет "простого обмена". Он не понимает, насколько это сложно", - сказал Волкер.
Он пояснил, что глава Белого дома не видит разницы между ситуацией "это оккупированная территория, мы не можем ее сейчас вернуть" и "это признанная российская территория".
"Для него это одно и то же: "Ну, она же под Россией, то какая разница?". Но для Украины и международного права это огромная разница. Потому что признать успех агрессии - это путь к катастрофе и будущим войнам: Путин получит одно и пойдет за другим", - прокомментировал Волкер.
Напомним, президент Зеленский во время разговора с Трампом и европейскими лидерами отказался выводить войска из Донецкой области по требованию диктатора РФ Владимира Путина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Ти чув, що небудь, про Конституцію України? Про Закон України "Про референдум"?
Якщо ні - пояснюю: передача територій - це чітко визначена ПРОЦЕДУРА! А не "хотєлка" "Блазня"... Нічого не буде, поки на це не дасть згоду Верховне рада - бо у нас "парламентсько-президентська республіка", а не "президентсько-парламентська". А ВР не зможе цього зробить - бо їх просто "перевішають" на Хрещатику, за це. Тому спробують заручиться рішенням всеукраїнського референдуму. А його, зараз, провести НЕМОЖЛИВО - бо не скасований воєнний стан і кілька мільйонів громадян УКраїни розкидані по всій земній кулі, за межами України...
Та й під час воєнного стану референдуми заборонені...
А тепер сядь, і подумай - як це можна зробить? Адже Путін зупинить агресію не хоче, поки не отримає бажане...
трампу вкрай необхідна фоточка де крємлєчмоль та зе!скоморох жмуть руки на зубоскалять на фоні геніального доні.
да, шо ж це таке?
у якогось обами є, а у веліколєпного доні немає.....
та, ще отой байден, все життя пересрав.
Абсолютно неадекватний нарцис, який веде Світ до п..деца своїми "сдєлками".
Навіть не знаю - як повинен вести себе зараз Зєля. В росії - повна ейфорія і майже Дєнь побєди...
Але це зараз світовий тренд в колишніх демократичних країнах...
Хоча я й дуже сумніваюсь що тупорила іржава макака і навіть в цьому випадку - зрозуміє різницю між окупованими та визнаними територіями . Воно настільки дурне що це навіть неможливо описати .
І це затверджено в Конституції !!! Жах . Хотілося б запитати тих хто її складав - ви тоді були при своєму розумі !?
========
Поміж строк: ТРАМП довбайоб.
Після зустрічі президентів Пітьми та США був запланований обід на честь *****. Про це стало відомо з документів служби протоколу Держдепартаменту США, які забули в принтері в одному з готелів Анкориджа і з якими ознайомилися на американському Національному суспільному радіоhttps://www.npr.org/2025/08/16/nx-s1-5504196/trump-putin-summit-documents-left-behind (NPR).
У документах містяться імена та телефонні номери співробітників служби протоколу, плани розсадки делегацій і навіть підказки, як вимовляти російські прізвища - HOOy-looo, Laav-rof і так далі.
Вісім роздрукованих сторінок знайшли та передали радіо троє неназваних гостей готелю Captain Cook неподалік від військової бази, де відбулась зустріч.
Документи лежали в одному з доступних для всіх гостей принтерів. Їх знайшли в п'ятницю близько 9 ранку за місцевим часом, тобто приблизно за дві години до прибуття в Анкоридж двох президентів
У Держдепартаменті потурбувалися про правильну вимову російських імен
Документи в черговий раз показують, наскільки спонтанною була зустріч двох президентів і що її формат змінювався кілька разів.
У документах відображений план, згідно з яким спочатку планували зустріч у форматі "два на два": президент пітьми ***** і його помічник із зовнішньополітичних питань Ушаков мав вести переговори з президентом США Тромбом та його спецпредставником Вітковим.
Незадовго до цієї зустрічі повідомлялося, що президенти спочатку поговорять віч-на-віч, якщо не враховувати перекладачів. У результаті в зустрічі взяли участь три офіційні особи з кожного боку: до ***** та Ушакова приєднався голова "МЗС РФ" Лавров, а до Тромба та Віткова - держсекретар Рубіо.
Після того, згідно з отриманими NPR документами, мав відбутися обід "на честь його високоповажності *****, президента Рашистської Пітьми". В обіді повинні були брати участь шість делегатів із кожної зі сторін.
Ланч мав бути скромним: перша страва - із зеленого салату з вінегретною заправкою і хліба з розмариново-лимонним вершковим маслом, основна страва - палтус чи філе-міньйон з перцевим соусом. На гарнір пропонували картопляне пюре з маслом чи спаржу. На десерт - крем-брюле з морозивом.
Із документів також випливає, що Тромб мав подарувати ***** настільну статуетку з білоголовим орланом - птахом - символом США.
Але в результаті ланчу не було. Хоча і сам план Білого дому влаштувати обід на честь ***** - нехай навіть найскромніший - розчарує опозицію в Америці та політиків в Україні та по всій Європі, де болісно сприйняли кадри з американськими солдатами, які на колінах розстилають червону доріжку перед російським президентським літаком.
Критики побачили в цьому зловісний символізм: президент Америки, якого на Заході прийнято називати лідером вільного світу, зустрічає як почесного гостя автократа, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за обвинуваченням у воєнних злочинах.
Але крім міжнародного символізму та доказів хаотичної підготовки до зустрічі, витік інформації порушує питання щодо ставлення до інформаційної безпеки в адміністрації Тромба.
У своїй статті NPR згадує, що в березні цього року журналіста випадково додали в секретний чат, де віцепрезидент США, міністр оборони та інші високопосадовці обговорювали плани авіаударів по Ємену
1. Українці мають вивести свої війська з Донецької обл.
2. РПЦ має отримати статут церкви в Україні
3. Російська має бути другою державною в Україні
4. Україна відмовляється від НАТО
5. Україна не має розповідати про Півтора мільони вбитих росіян в Україні
6. Росія має право загрожувати всьому Світові застосуванням ядерної зброї
___________
У відповідь паРаша :має отримати тільки одну вимогу:
Ядерна зброя Раші, як засіб шантажу, має буди ліквідована. Російська мова і фсбшне РПЦ після цього буде смітником, яким навіть користуватись буде гидотно